Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας εξέδωσε προειδοποίηση για επικείμενο κύμα ακραίας ζέστης, το οποίο ενδέχεται να επιδεινώσει το φαινόμενο El Niño. Οι θερμοκρασίες στη χώρα έχουν ήδη φθάσει έως και τους 48 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας ανησυχία για τις επόμενες ημέρες.

«Τα κύματα ζέστης στην Ινδία διαρκούν πλέον περισσότερο, είναι εντονότερα και συχνότερα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας. Οι μετεωρολόγοι καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς αναμένονται σφοδρά επεισόδια καύσωνα στο βορειοδυτικό και κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, παραμένοντας ενυδατωμένοι και δροσεροί. Παράλληλα, δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημερωτικά μηνύματα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε χθες ήταν 48,2 βαθμοί Κελσίου στην πόλη Μπάντα, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, περίπου 450 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Νέου Δελχί. Στην πρωτεύουσα, ο υδράργυρος έφτασε τους 44,4 βαθμούς, αρκετά χαμηλότερα από το εθνικό ρεκόρ των 51 βαθμών Κελσίου που σημειώθηκε το 2016 στο Φαλόδι, στο Ρατζαστάν.

Η επίδραση του El Niño και οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Στα τέλη Απριλίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε πως η ανάπτυξη ενός νέου επεισοδίου El Niño είναι «ολοένα και πιθανότερη» από τα μέσα του 2026. Αν και η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία δεν συνδέει άμεσα τις τρέχουσες υψηλές θερμοκρασίες με το φαινόμενο, επισημαίνει τη σημασία της έρευνας για προηγούμενα επεισόδια.

Μελέτη του 2022 είχε δείξει ότι το El Niño στο παρελθόν είχε εντείνει «φαινόμενα ακραίων θερμοκρασιών σε όλη την Ινδία και είχε επιδεινώσει τις συνθήκες καύσωνα». Το πιο πρόσφατο επεισόδιο El Niño, το 2023 και το 2024, είχε καταστήσει αυτά τα έτη τα θερμότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί.

Η Ινδία στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας θερμότητας

Στις 27 Απριλίου, τα δεδομένα της πλατφόρμας AQI έδειξαν ότι οι 50 θερμότερες πόλεις του πλανήτη βρίσκονταν όλες στην Ινδία. «Σε αυτές τις 50 πόλεις, η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκείνη την ημέρα έφτασε τους 44,7 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στον κατάλογο αυτό – 41,9°C στο Σολαπούρ – θα θεωρούταν έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας οπουδήποτε στην Ευρώπη», σημειώνει η πλατφόρμα.