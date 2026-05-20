Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας σημαντικής συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η επίσημη ανακοίνωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών.

Όπως αναφέρουν τα δίκτυα Al-Arabiya και Al-Hadath, «εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «η τελική έκδοση της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών». Επίσης, αναμένεται «ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων να διεξαχθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ», το ιερό προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα, που ολοκληρώνεται το Σάββατο 30 Μαΐου.

Συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μέσω Πακιστάν

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, δήλωσε στην εφημερίδα Folha de Sao Paulo ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον «συνεχίζονται μέσω πακιστανών μεσολαβητών».

«Βασικά, αυτό που ζητούμε δεν είναι απαίτηση αλλά τα δικαιώματά μας», ανέφερε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο Μπαγκαέι υπογράμμισε ότι στα αιτήματα του Ιράν περιλαμβάνεται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, κάτι που, όπως είπε, «αποτελεί μέρος των δικαιωμάτων μας».

Προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί «πρέπει να είναι βέβαιοι πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αξιοποίησαν την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσουν τη δύναμή τους».

«Οι φανερές και μυστικές κινήσεις του εχθρού δείχνουν ότι επιδιώκει έναν νέο γύρο πολέμου», τόνισε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Ο Γκαλιμπάφ κατέληξε λέγοντας: «Θα κάνουμε τον εχθρό να μετανιώσει αν επιτεθεί ξανά στο Ιράν».

Δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη βάση Joint Base Andrews κοντά στην Ουάσινγκτον, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ερωτηθείς αν η διαδικασία έχει καθυστερήσει περισσότερο από το αναμενόμενο, ο Τραμπ παρέθεσε τις διάρκειες άλλων αμερικανικών πολέμων, όπως στο Αφγανιστάν και το Βιετνάμ.

«Είμαι σε αυτό τρεις μήνες και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου υπήρξε εκεχειρία», είπε, προσθέτοντας: «Θα δώσουμε μία ευκαιρία σε αυτή την υπόθεση. Δεν βιάζομαι». Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ουσιαστικά έχουν αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν».