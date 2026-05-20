Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 69χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε σε δύο διασώστες του ΕΚΑΒ την ώρα που προσπαθούσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο για σωματική βλάβη και απειλή. Το περιστατικό σημειώθηκε τη προηγούμενη εβδομάδα στη Νεάπολη, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο έπειτα από σχετική κλήση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 69χρονος κλώτσησε στο πρόσωπο έναν από τους διασώστες, προκαλώντας τραυματισμό στα ζυγωματικά, ενώ ταυτόχρονα φέρεται να τους απείλησε λεκτικά.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μας χαμογέλασε και μας ρώτησε “ποιος σας κάλεσε”. Τον ρωτήσαμε εάν χρειάζεται βοήθεια. Βγήκε από το όχημα και ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο», κατέθεσε ένας από τους διασώστες, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος τους είπε: “Έχω δει τα πρόσωπά σας, δεν θα περάσετε καλά”».

Ο δεύτερος διασώστης ανέφερε, ότι ο 69χρονος είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον. «Αρνήθηκε να τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο και ξάπλωσε κάτω. Ο συνάδελφός μου τον πλησίασε για να τον βοηθήσει και τότε δέχθηκε κλωτσιά στο πρόσωπο», κατέθεσε στο δικαστήριο.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δεν θυμάται τίποτα λόγω μέθης και ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου.