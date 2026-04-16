Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ Κέρκυρας στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας», όταν ζητήθηκε η παρέμβασή του για τη διάσωση βρέφους που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά την άφιξη πτήσης από το εξωτερικό, οι γονείς ενός 9μηνου παιδιού κάλεσαν σε βοήθεια, αναφέροντας ότι το βρέφος δεν είχε τις αισθήσεις του. Η ανταπόκριση των διασωστών υπήρξε άμεση, καθώς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε 4 με 5 λεπτά.

Μετά την αρχική εκτίμηση της κατάστασης, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε υποστεί πυρετικούς σπασμούς. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, σταθεροποιώντας το βρέφος πριν τη μεταφορά του.

Στη συνέχεια, το μωρό και οι γονείς του μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την περαιτέρω φροντίδα του. Σύμφωνα με τις πρώτες ασφαλείς πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρουσιάζει βελτίωση.