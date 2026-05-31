Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Μεταμόρφωση, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 3 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επόμενης ημέρας.

Κατά το διάστημα αυτό θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

Στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 16,700 και 16,115, στη χ/θ 16,115 δημιουργείται έξοδος για τον κόμβο της Αττικής Οδού. Παράλληλα, θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου στον ανισόπεδο κόμβο Τατοΐου (χ/θ 16,795).

Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο θα κατευθύνονται μέσω του κλάδου προς Λαμία, μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Πύρνας (χ/θ 18,770), όπου θα πραγματοποιείται η είσοδος στον κλάδο προς Αθήνα.

Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 17,400 και 16,350, ο ανισόπεδος κόμβος Τατοΐου (χ/θ 16,795) θα παραμείνει ανοιχτός για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση. Οι εργασίες αφορούν την καθ’ ύψος και κατά μήκος επέκταση των υφιστάμενων ηχοπετασμάτων, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή.