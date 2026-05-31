Σκάνδαλο που θυμίζει εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να ξετυλίγεται γύρω από ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, με την Οικονομική Αστυνομία να παραδίδει στις Αρχές έναν ογκώδη φάκελο για υπόθεση «υφαρπαγής» ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω voucher.

Η έρευνα, που διήρκεσε χρόνια, αφορά πιθανή απάτη εκατομμυρίων ευρώ με χρήματα που προορίζονταν για τη στήριξη οικογενειών και παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κύκλωμα το οποίο φέρεται να πλαστογραφούσε και να εμπορευόταν κατ’ εξακολούθηση ψευδείς φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες. Μέσω αυτών, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εισέπρατταν ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αφορά καταβολές επιχορηγήσεων χωρίς νόμιμη τεκμηρίωση.

«Αυτή η ομάδα ανθρώπων που δεν λειτουργούσε και τόσο σοβαρά ή τόσο τίμια είχε να κάνει με το αν τα voucher που έφταναν στα χέρια τους αντιστοιχούσαν πράγματι σε παιδιά ή αν απλώς ενεργοποιούνταν για να εισπράξουν τα χρήματα… Είναι πολύ άσχημο χρήματα που αφορούν παροχή σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία να γίνονται αντικείμενο απάτης ή πλουτισμού», δηλώνει ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού.

Σοκάρουν οι καταγγελίες για παράνομο ευρωπαϊκό χρήμα

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών με θεσμικό ρόλο, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι μόνο αναρτούσε πλαστές ενημερότητες για να εισπράττει επιχορηγήσεις, αλλά και πουλούσε πλαστά έγγραφα σε άλλους ιδιοκτήτες σταθμών.

«Τους προμήθευε διάφορα τέτοια έγγραφα λέγοντάς τους ότι είναι θέμα χρόνου να απαλλαγούν από αυτά, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν νόμιμα. Δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα το έκαναν με τόση ευκολία», αναφέρει άλλη ιδιοκτήτρια.

Πρώην συνέταιρός της αποκαλύπτει στις «Εξελίξεις Τώρα» πως η ίδια κρατούσε διπλά βιβλία κρυμμένα κάτω από παιδικές κούνιες. «Η κυρία αυτή είχε ανθρώπους δικτυωμένους στο κόμμα και στα δικαστήρια… Έκρυβε βιβλία κάτω από τις κούνιες των μωρών και τα μετέφερε στο σπίτι της», υποστηρίζει.

Κατηγορούνται πως εισέπραξαν πάνω από 500.000 ευρώ

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι η φερόμενη επικεφαλής χρησιμοποιούσε τη συνδικαλιστική της ιδιότητα για να πείθει συναδέλφους και συνεργάτες, προβάλλοντας φωτογραφίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους ώστε να ενισχύει την αξιοπιστία της.

«Η συγκεκριμένη συνάδελφος, πέρα από το ότι είχε παιδικό σταθμό, είχε και συνδικαλιστική δράση. Χρησιμοποιώντας τον θεσμικό της ρόλο ως εκπρόσωπος συλλόγου, επειδή όλοι ήξεραν ότι μιλάει με υπουργούς, τους έπειθε ότι τα έγγραφα ήταν νόμιμα», σημειώνει ιδιοκτήτρια σταθμού.

Άλλος συνάδελφος προσθέτει: «Ένα άτομο με προσβάσεις σε πολιτικά πρόσωπα… με έχει βλάψει προσωπικά και γνωρίζω ότι χρωστάει χρήματα στο ΕΣΠΑ και στο Δημόσιο».

Στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος Παγκρήτιας Ένωσης Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών

«Δεν υπήρχαν τα παιδιά, ήταν εικονικά»

Πρώην συνεργάτης της φερόμενης επικεφαλής του κυκλώματος καταγγέλλει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου δηλώνονταν ανύπαρκτα παιδιά. «Όταν ανοίξαμε τους σταθμούς, είχε γράψει παιδιά 3, 4 και 5 ετών που δεν υπήρχαν. Εγώ επέστρεψα χρήματα την επόμενη χρονιά, γύρω στις 9.000 ευρώ, όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν εικονικά», αναφέρει.

Ο ίδιος προσθέτει: «Έβλεπα σακούλες με δώρα σε γιορτές, δεν έκοβε αποδείξεις, έπαιρνε ληγμένα τρόφιμα από σούπερ μάρκετ. Εγώ με τα μάτια μου είδα καταψύκτη γεμάτο με ληγμένα φαγώσιμα».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα μέλη του φερόμενου κυκλώματος αποκόμισαν παράνομα ποσά που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ανάκρισης.