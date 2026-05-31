Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τον κόσμο κατά τις Αρχές, ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα.

Δείτε το αντικείμενο:

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα, πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό.

Ερώτημα που θέλει απάντηση

Εάν οι πρώτες πληροφορίες που διέρρευσαν από τις Αρχές αληθεύουν τότε πρόκειται για το δεύτερο ίδιο εξάρτημα του ίδιου πυραύλου από τον οποίο είχε πέσει στη θάλασσα πριν λίγες μέρες ή για εξάρτημα δεύτερου πυραύλου, το οποίο επίσης άγνωστο πώς, κατέληξε στη θάλασσα.

Ρωσικοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι υπάρχουν στην Κρήτη, όμως έγινε κάποια εκτόξευση δοκιμαστική ή πετάχτηκαν τα εξαρτήματα στη θάλασσα υπό άλλες συνθήκες και από ποιούς και γιατί.

Η εμφάνιση τέτοιων μηχανικών μερών προβληματίζει.

Και σε αυτή την περίπτωση το Λιμενικό και η Ελληνική Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο, ενώ το αντικείμενο αναμένεται μέχρι το βράδυ της Κυριακής να απομακρυνθεί.