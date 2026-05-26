Στις πρόσφατες αποκαλύψεις για τα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στην ERT.

Όπως δήλωσε, οι επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των Υποδιευθύνσεων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά τις 22 συλλήψεις στην Κρήτη, ακολούθησαν 17 ακόμη συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και μία στην Αττική.

Οι δράστες, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, αξιοποιούσαν πληροφορίες από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να εντοπίζουν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί για επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, υπέβαλλαν αιτήσεις χρησιμοποιώντας αυτά τα αγροτεμάχια, παρότι δεν τους ανήκαν, και λάμβαναν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον Οργανισμό.

Η ζημιά που προκλήθηκε, όπως τόνισε, υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, πλήττοντας τόσο την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και τα δημόσια έσοδα της χώρας. Η δράση των οργανώσεων αυτών φέρεται να ξεκίνησε το 2019, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Οι εξαρθρώσεις στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν μέρος μιας ευρείας έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία μέσω διασταυρώσεων ΑΦΜ εντόπισε ύποπτες περιπτώσεις επιδοτήσεων χωρίς επαρκή δικαιολογητικά.

Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναμένονται και νέες υποθέσεις. Το επόμενο διάστημα, όπως ανέφερε, θα υπάρξουν αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε επίσης ότι στη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου περιλαμβάνονται οι 17 συλλήψεις, υπάρχουν και άτομα που συμμετείχαν προσφέροντας μόνο το ΙΒΑΝ τους, ώστε να διευκολύνουν τη λήψη των παράνομων επιδοτήσεων.

Αναμένονται και νέες συλλήψεις

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες οδηγούνται αρχικά στις κατά τόπους Εισαγγελίες, ενώ στη συνέχεια η δικογραφία διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα 22 άτομα της Κρήτης και θα εφαρμοστεί και για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.

Οι επιχειρήσεις, όπως τόνισε, δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Υπάρχει ήδη πλούσιο ερευνητικό υλικό που επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ αναμένονται νέες δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση αντίστοιχων οργανώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο δικογραφιών, οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων που ενδέχεται να διευκόλυναν τις εγκληματικές οργανώσεις, με τη δράση τους να εκτείνεται από το 2019 έως και το 2025.

Όπως σημείωσε η κ. Δημογλίδου, ορισμένα μέλη σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους όταν αντιλήφθηκαν ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση παρόμοιων εγκλημάτων.