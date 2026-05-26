Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) μία γυναίκα 35 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αμμουδάρας, στον Δήμο Μαλεβιζίου, περίπου στις τρεις το μεσημέρι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του πατινιού και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr, η 35χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί του νοσοκομείου παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.