Νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Το ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο βρήκαν πολίτες που είχαν πάει για ψάρεμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για ενδεχόμενο εντοπισμό επικίνδυνου πολεμικού υλικού.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη. Σύμφωνα με τις αναφορές του Λιμενικού προς τους πολίτες που την εντόπισαν, πρόκειται για ουκρανική νάρκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, παρόμοια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου, γεγονός που είχε επίσης προκαλέσει τότε συναγερμό στις αρχές.