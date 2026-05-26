Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό εξοπλισμό υψηλής αξίας χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από προσωπικό ή φύλαξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες εισήλθαν σε χώρο του νοσοκομείου και αφαίρεσαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, αξίας περίπου 25.000 ευρώ, διαφεύγοντας στη συνέχεια χωρίς να εντοπιστούν.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η κλοπή πραγματοποιήθηκε χωρίς να υπάρξουν ενδείξεις παραβίασης, ενώ εργαζόμενοι αναφέρουν πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία των δραστών κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Το περιστατικό διερευνάται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν πρόσβαση στους χώρους ή να ενήργησαν με οργανωμένο σχέδιο.

Αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνες και συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα στοιχεία από τον χώρο όπου βρισκόταν ο ιατρικός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πιθανόν πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια με στόχο τη μεταπώληση του μηχανήματος.