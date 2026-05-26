Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες βρίσκεται 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος για ληστεία σε βάρος 22χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές ως δράστης επίθεσης εναντίον 52χρονης γυναίκας στην περιοχή της Ανάληψης.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως. Σε βάρος του αιγυπτιακής καταγωγής κατηγορουμένου σχηματίστηκε νέα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 12ης Μαΐου 2026. Ο 25χρονος, ο οποίος έχει αδυναμία ομιλίας, εισήλθε στο κατάστημα της 52χρονης στην Ανάληψη και, επιχειρώντας να επικοινωνήσει με νοήματα, φέρεται να την πλησίασε. Υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στη συνέχεια την ακινητοποίησε και τη χτύπησε, ρίχνοντάς τη στο δάπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 52χρονη τραυματίστηκε στο χέρι από το αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε ο νεαρός. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί λίγες ημέρες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, για ληστεία σε βάρος 22χρονης πεζής. Για την υπόθεση αυτή απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται με τη συνδρομή τριών διερμηνέων – ενός αραβικής γλώσσας και δύο νοηματικής, εκ των οποίων ο ένας ειδικεύεται στη διεθνή νοηματική.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις αποδιδόμενες πράξεις, ωστόσο οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.