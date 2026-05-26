Ο Σόνι Ρόλινς, ο αποκαλούμενος «κολοσσός του σαξοφώνου» και τελευταία ζωντανή μορφή της χρυσής εποχής της τζαζ, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 95 ετών, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του.

«Με βαθιά θλίψη και απέραντη αγάπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Σόνι Ρόλινς», σημειώνεται στον επίσημο λογαριασμό του καλλιτέχνη στο X.

Στην ίδια ανάρτηση διευκρινίζεται ότι «ο κολοσσός του σαξοφώνου απεβίωσε αυτό το απόγευμα (σ.σ.: Δευτέρα) στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης στην ηλικία των 95 ετών», χωρίς να αναφέρονται τα αίτια του θανάτου.

Ο Ρόλινς έμεινε γνωστός από το αριστούργημά του του 1956, το άλμπουμ «Saxophone Colossus», τίτλος που του χάρισε και το παρατσούκλι του. Η μουσική του εξέφρασε με πρωτοποριακό τρόπο το hard bop, ένα είδος έντονης τζαζ, απαλλαγμένης από τους αυστηρούς δομικούς περιορισμούς του είδους.

Με τα χαρακτηριστικά λευκά γένια και μαλλιά του, ο Σόνι Ρόλινς θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες όλων των εποχών, πλάι στους Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκινς και Τζον Κολτρέιν.

Σε αντίθεση με πολλούς καλλιτέχνες της μεταπολεμικής τζαζ που έφυγαν πρόωρα, ο Ρόλινς είχε μια μακρά και δημιουργική πορεία. Συνέχισε να εργάζεται και μετά τα 80 του, παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που περιόριζαν τις εμφανίσεις του.