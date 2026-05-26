Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε εκτόξευση βλημάτων, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς, προς τη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας.

Όπως αναφέρεται, οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν γύρω στη 1 μ.μ. (07:00 ώρα Ελλάδας) από περιοχή κοντά στο Τσονγκτζού, στην επαρχία Βόρειας Πιονγκάν. Το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος διένυσε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή δοκιμή πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά τις 19 Απριλίου, όταν η Πιονγκγιάνγκ είχε πραγματοποιήσει εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, δηλώνοντας ότι ήταν εξοπλισμένοι με πυρομαχικά διασποράς.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, η χώρα είχε επίσης ανακοινώσει τη δοκιμή νέας κεφαλής βαλλιστικού πυραύλου με πυρομαχικά διασποράς και ενός ηλεκτρομαγνητικού όπλου. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να επιδείξει την ικανότητά της για διεξαγωγή σύγχρονου πολέμου.

Κατά τη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να ανταποκριθεί στα «ανοίγματα ειρήνης» της Σεούλ και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Σεούλ παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της πλήρους αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου. Παράλληλα, θα συνεχίσει μια σταδιακή και πραγματιστική προσέγγιση για την επίλυση του βορειοκορεατικού πυρηνικού ζητήματος, σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα.