Αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που επιχειρούσαν να ποντίσουν νάρκες, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), «οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα σε νόμιμη άμυνα στο νότιο Ιράν, για να προστατευτούν οι δυνάμεις μας από απειλές που ήγειραν οι ιρανικές δυνάμεις». Οι στόχοι περιλάμβαναν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Ο αμερικανικός στρατός διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, τονίζοντας πως τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αναγνωρίζουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το Ιράν.

🇺🇸🇮🇷 CENTCOM confirms U.S. forces launched “self-defense strikes” inside southern Iran after Iranian threats near the Strait of Hormuz. Targets reportedly included missile launch sites and Iranian boats laying naval mines near Bandar Abbas.pic.twitter.com/oAJLOPqjXB https://t.co/BFRb5F8Ah2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2026

Ρούμπιο: Παραμένει εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι παραμένει εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται πλέον στις τελικές διατυπώσεις του αρχικού κειμένου.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (…) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Πυρηνική σκόνη»: Oι δηλώσεις Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα πρέπει είτε να παραδοθεί στις ΗΠΑ είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο «πυρηνική σκόνη» και υποστήριξε ότι θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή είτε να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, υπό την επίβλεψη διεθνούς οργανισμού ατομικής ενέργειας.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν αναφέρεται αποκλειστικά στα περίπου 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εκτιμάται ότι διαθέτει το Ιράν ή στο σύνολο του αποθέματος της χώρας.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζητούν την απομάκρυνση ολόκληρου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.