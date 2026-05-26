Εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν και σε παράκτιες περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης αργά το βράδυ της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι η αιτία είναι άγνωστη.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε, ότι η κατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς ήταν υπό έλεγχο και ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν ανατολικά της πόλης. Ανέφερε ακόμη, ότι επίσημες πηγές της Τεχεράνης δεν έχουν ακόμη σχολιάσει.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε, ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε, ότι παρόμοιοι ήχοι ακούστηκαν κοντά στο Σιρίκ και το Τζασκ, κοντά στην στρατηγική πλωτή οδό.

🚨🇮🇷 Documentation of the operation of air defense systems in the city of Bandar Abbas a short time ago. At the same time, there was a report of smoke rising from the airport area in Bandar Abbas. https://t.co/JM0j27Vzfy pic.twitter.com/7t3kQuTuJi — Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) May 25, 2026

Βίντεο ωστόσο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ, δείχνουν τις λάμψεις από αντιαεροπορικά πυρά στον αέρα πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς, ενώ υπήρξαν αναφορές για καπνούς που υψώνονταν από το αεροδρόμιο της πόλης.