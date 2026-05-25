Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση σχεδόν 7% τη Δευτέρα (25/5), εν μέσω αυξανόμενης αισιοδοξίας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αν και Ουάσινγκτον και Τεχεράνη υποβάθμισαν τις προσδοκίες για άμεση πρόοδο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 7,24 δολάρια ή 7,4%, στα 96,14 δολάρια το βαρέλι στις 21:43 (ώρα Ελλάδος). Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά 6,30 δολάρια ή 6,3%, στα 90,88 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση σημειώθηκε σε περιβάλλον χαμηλού όγκου συναλλαγών, λόγω της αργίας της Ημέρας Μνήμης στις ΗΠΑ. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρέθηκαν στη Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σχετικά με πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου. Σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την επίσκεψη, οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει πρόοδο σε μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα σταματούσε τον πόλεμο και θα έδινε στους διαπραγματευτές προθεσμία 60 ημερών για τελική συμφωνία.

Ο ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group, Φιλ Φλιν, μετέφερε την αισιοδοξία μερίδας της αγοράς, αναφέροντας ότι «παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί, φαίνεται να υπάρχει κάποια ελπίδα ότι θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ». Ωστόσο, ο Ρόρι Τζόνστον της Commodity Context προειδοποίησε πως «έχουμε πλησιάσει συχνά και στη συνέχεια καταρρέουμε στις λεπτομέρειες πολλές φορές τους τελευταίους δύο μήνες και ο Ορμούζ παραμένει κλειστός».

Παρεμβάσεις από ΗΠΑ και αναλυτές

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται «καλά», προειδοποιώντας παράλληλα για νέες επιθέσεις σε περίπτωση αποτυχίας. Κάλεσε επίσης περισσότερα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη του θητεία και στοχεύουν στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Ο Φλιν εκτίμησε ότι «αυτό θα μπορούσε να σημαίνει σημαντική μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου στη Μέση Ανατολή, ειδικά εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και το Ιράν παραδώσει το πυρηνικό του υλικό». Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν τόνισε ότι η χώρα διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά προς το παρόν πυρηνικά ζητήματα.

Προοπτικές για την αγορά πετρελαίου

Ακόμη κι αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα απαιτήσει μήνες, καθώς πρέπει να επισκευαστούν κατεστραμμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η αναλύτρια της Sparta Commodities, Τζουν Γκο, σημείωσε ότι «το υποκείμενο έλλειμμα εφοδιασμού 10-11 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα δεν θα εξαφανιστεί αμέσως».

Ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, υπογράμμισε ότι η αγορά πρέπει να παρακολουθεί τις φυσικές ροές πετρελαίου, καθώς «μέχρι στιγμής, οι ροές μέσω του στενού παραμένουν περιορισμένες». Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, τρία δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου πέρασαν πρόσφατα από το στενό με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, ενώ ένα υπερδεξαμενόπλοιο με ιρακινό αργό για την Κίνα κινήθηκε μετά από τρίμηνη ακινησία.