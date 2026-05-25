Τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να λάβουν οι δικαιούχοι αυτή την εβδομάδα, για αγορές καυσίμων που πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026.

Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας καταβλήθηκε περίπου το 60% του συνολικού ποσού για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, ενώ η επόμενη πληρωμή θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

Η τελική ημερομηνία καταβολής έχει προσδιοριστεί για τις 31 Ιουλίου 2026, ειδικά για τους δικαιούχους φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης.

Συνολικά, το πρόγραμμα αφορά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με το συνολικό ποσό της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 195 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται βάσει του τύπου: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Για οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1 προβλέπεται προσαύξηση 25% και ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Για οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 η προσαύξηση αυξάνεται κατά επιπλέον 25%, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληρωμές μέσω IBAN και διαδικασία

Δυσκολίες στις πληρωμές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν όσοι έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα διαφορετικού προσώπου από εκείνο που υπέβαλε την αίτηση, όπως για παράδειγμα του ή της συζύγου τους.

Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στην ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.