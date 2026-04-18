Η πληρωμή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί. Το ύψος του ποσού που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιούν.

Το επίδομα παραμένει ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς να συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά.

Η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση

Οι δικαιούχοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή στοιχείων και τιμολογίων έως τις 30 Απριλίου 2026.

Μέχρι τότε, απαιτείται έλεγχος ώστε τα δηλωθέντα παραστατικά να αντιστοιχούν στις πραγματικές αγορές, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή απορρίψεις κατά την εκκαθάριση.

Μετά την προκαταβολή του 60% που καταβλήθηκε πριν από τα Χριστούγεννα και την καταβολή της δεύτερης δόσης τον Μάιο, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τρίτη πληρωμή. Αυτή αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται αργότερα.

Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Η ενίσχυση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών επιλογών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Η επιδότηση περιλαμβάνει αγορές πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ), με τις ημερομηνίες και τα παραστατικά να καθορίζουν την επιλεξιμότητα.

Υγρά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια: αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Καυσόξυλα και πέλετ: αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Παραστατικά: καλύπτονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Το επίδομα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης απέναντι στο ενεργειακό κόστος, διατηρώντας τον χαρακτήρα του ως ακατάσχετο και αφορολόγητο βοήθημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.