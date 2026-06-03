Ο Βοτανικός δεν είναι ακόμη γήπεδο. Είναι ένα εργοτάξιο με χώματα, μπετά, μηχανήματα και σχέδια που δίνουν σιγά σιγά μορφή στο «πράσινο όραμα». Κι όμως, πριν καν ολοκληρωθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού, ο χώρος έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με ιστορίες.

Μία από αυτές αφορά έξι οικογένειες φίλων του «τριφυλλιού», που θέλησαν να εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία των δικών τους ανθρώπων. Ποια ήταν αυτή; Να σκορπιστεί η τέφρα τους (είχαν αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα) στον χώρο όπου χτίζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Οι υπεύθυνοι του εργοταξίου επέτρεψαν να γίνει η πράξη αυτή, δίνοντας στις οικογένειες τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους τους με έναν τρόπο βαθιά προσωπικό και απόλυτα συνδεδεμένο με την αγάπη τους για τον σύλλογο.