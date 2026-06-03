Ο Τζίτζι Μπεκάλι φρόντισε να δώσει τη δική του διάσταση στα ρουμανικά δημοσιεύματα που συνδέουν τον Στέφαν Ταρνοβάνου με τον Παναθηναϊκό, βάζοντας μάλιστα και συγκεκριμένη τιμή στον τερματοφύλακα της FCSB.

Ο ιδιοκτήτης της ρουμανικής ομάδας ρωτήθηκε για το φερόμενο ενδιαφέρον των «πράσινων» και, όπως συνηθίζει, απάντησε με απόλυτη σαφήνεια. Σύμφωνα με το digisport.ro, ο Μπεκάλι ξεκαθάρισε πως ο Ταρνοβάνου μπορεί να αποχωρήσει μόνο αν ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της FCSB.

«Αν ο Παναθηναϊκός δώσει τα χρήματα για τον Ταρνοβάνου, τότε μπορεί να τον αποκτήσει. Εγώ θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ για εκείνον, αυτό είναι το ποσό που ζητάω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πάντως από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο Ταρνοβάνου πράγματι προτάθηκε στους «πράσινους», όπως συμβαίνει με δεκάδες ποδοσφαιριστές αυτή την περίοδο, όμως η περίπτωσή του δεν προχώρησε στην εσωτερική αξιολόγηση.

Με απλά λόγια, ο Ρουμάνος γκολκίπερ δεν βρίσκεται στις επιλογές του Παναθηναϊκού για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Στο «τριφύλλι» εξετάζουν άλλες περιπτώσεις, με χαρακτηριστικά που θεωρείται πως ταιριάζουν περισσότερο στο αγωνιστικό πλάνο του Γιάκομπ Νίστρουπ και στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για τον νέο τερματοφύλακα.