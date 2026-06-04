Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε κατ’ ιδίαν σε συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, σε εφαρμογή από την 8η Μαΐου, εάν οι δυνάμεις της Τεχεράνης σκότωναν στρατιωτικούς των ΗΠΑ, ανέφερε χθες Τετάρτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, καταγράφτηκαν επανειλημμένα εχθροπραξίες τελευταία.