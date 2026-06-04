Η Bentley έδωσε μια πρώτη γεύση από τη νέα Flying Spur, τη νέα γενιά του πολυτελούς τετράθυρου grand tourer που συνδυάζει τη χειροποίητη τελειότητα, την τεχνολογική υπεροχή και τις επιδόσεις επιπέδου supercar.

Το νέο μοντέλο προσφέρει νέα σχεδιαστική ταυτότητα και νέα υβριδικά συστήματα κίνησης V8 και κορυφαίες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Για πρώτη φορά από το 1962, ένα τετράθυρο μοντέλο της Bentley υιοθετεί μονά εμπρός φωτιστικά σώματα, στοιχείο που σηματοδοτεί μια νέα σχεδιαστική εποχή για τη Flying Spur και την εναρμονίζει αισθητικά με την τέταρτη γενιά της οικογένειας Continental GT.

Βασισμένη στη φιλοσοφία της Continental GT S, η νέα Flying Spur S εξοπλίζεται με το Bentley Performance Active Chassis και το προηγμένο High Performance Hybrid σύστημα κίνησης.

Με ισχύ 680 ίππων και 930 Nm ροπής, αποτελεί την ισχυρότερη και ταχύτερη Flying Spur S που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 130 PS σε σχέση με την προηγούμενη Flying Spur S, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως της πιο δυναμικής έκδοσης S στην ιστορία του μοντέλου. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 307 χλμ./ώρα.

Οι επιλογές καθισμάτων αναδεικνύουν την έμφαση της Bentley στη χειροποίητη τελειότητα, με κάθε κάθισμα να απαιτεί περίπου 12 ώρες εξειδικευμένης εργασίας.