Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 ο καιρός στη χώρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν, ενώ από το βράδυ προβλέπεται σταδιακή βελτίωση.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με μέγιστες τιμές γύρω στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και έως 31 στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5, εξασθενούντες αργότερα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι πιο ήπιος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το απόγευμα προβλέπεται βελτίωση. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Κυρίως αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια το απόγευμα και πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και το βόρειο Αιγαίο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ στα δυτικά και ασθενείς στα ανατολικά. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλία.

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Κυρίως αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.