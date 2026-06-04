«Σκιώδης κυβέρνηση», οργανωτική ετοιμότητα, προγραμματική υπεροπλία: αυτό είναι το τρίπτυχο αντιμετώπισης ενός κακού δημοσκοπικού κύκλου για το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του οποίου διαπιστώνουν τις τελευταίες μέρες πως η παρουσία της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και στην επικοινωνία -μια συνταγή που, όπως εκτιμούν, είναι το ατού που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να πιάσει, όμως δεν είναι ο κρίσιμος παράγοντας που θα κρίνει το αποτέλεσμα στην κάλπη.

Μετά τις πρώτες μέρες, στις οποίες κυριάρχησε μια ανησυχία που αποτυπώθηκε στην δημόσια εικόνα του κόμματος, στο ΠΑΣΟΚ άρχισαν να μελετούν πιο ψύχραιμα τα δεδομένα που είχαν στα χέρια τους. Αρχής γενομένης από την αυριανή (05/06) συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει στο παιχνίδι όλες τις εσωκομματικές πλευρές, τους βασικούς εκπροσώπους όλων των τάσεων: οι αρμοδιότητες των μελών αναδιανέμονται, στην λογική των μικρών ομάδων, ενδεχομένως με ένα βασικό πρόσωπο επικεφαλής στην κάθε μια, που αναλαμβάνουν από έναν τομέα πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο, το ΠΑΣΟΚ βγάζει μπροστά την ομάδα του, τόσο για να γίνει η σύγκριση μεταξύ των προγραμμάτων μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης όσο και για να φανεί, εκ των πραγμάτων, η διαφορά με το πιο προσωποπαγές κόμμα Τσίπρα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει περισσότερες ευθύνες για τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που αναπόφευκτα θα ασχοληθούν αύριο και με τα όσα ειπώθηκαν από τον Χάρη Δούκα για ενδεχόμενη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ σε πιθανές δεύτερες κάλπες, που προκάλεσε σύγχυση και εκνευρισμό στις τάξεις του κόμματος.

«Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Αν ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει λόγος, οφείλει να τον εξηγήσει. Βεβαίως και δεν υπήρχε λόγος. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν από δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις, με τη διακήρυξή του», σχολίασε χθες (ΑΝΤ1) ο γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης, δείχνοντας και την ενόχληση που έχει προκύψει (η οποία, ωστόσο, δεν μετουσιώθηκε ποτέ στην ηγεσία σε σκέψεις ή σε εισηγήσεις για διαγραφή του δημάρχου Αθηναίων), η οποία πολύ πιθανόν να αποτυπωθεί και εντός της συνεδρίασης για το τάιμινγκ της τοποθέτησης -κριτική ενδεχομένως να δεχθεί και η πλευρά Ανδρουλάκη για τις καθυστερήσεις και την έλλειψη δημόσιας ψυχραιμίας την προηγούμενη εβδομάδα. «Ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εσωτερικά προβλήματα περί συνεργασιών. Ξεκάθαρες κουβέντες, κανένα κόμμα σοβαρό στον κόσμο δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος», ανέφερε (ΕΡΤ) ο Πάρις Κουκουλόπουλος για το θέμα Δούκα.

Σε επίπεδο οργανωτικό, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει από τη μια τα ψηφοδέλτιά του (με την αναζήτηση να εντείνεται για την Αττική, για την οποία πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή σύσκεψη τις τελευταίες μέρες) και από την άλλη την παρουσία του ανά περιφέρεια: η πρώτη περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη εκτός Αθηνών, που σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για το ΠΑΣΟΚ, θα γίνει συμβολικά από το Ηράκλειο (όπου σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση το κόμμα έρχεται πρώτο), ενώ στην βόρεια Ελλάδα ο Κώστας Σκανδαλίδης ετοιμάζει την επόμενη εκδήλωση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, αλλά και το επόμενο περιφερειακό συμβούλιο που θα λάβει χώρα.