Ανησυχία στις αγορές προκαλεί η απόφαση της ελβετικής επενδυτικής εταιρείας Partners Group να επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις κεφαλαίων από ένα από τα μεγαλύτερα «evergreen» επενδυτικά της κεφάλαια, ύψους 8,6 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις εξαγορές μεριδίων στο 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά τρίμηνο στο fund Global Value SICAV, μετά τη σημαντική αύξηση των αιτημάτων αποχώρησης επενδυτών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, οι αιτήσεις εξαγοράς έφτασαν το 9,8% του ενεργητικού του fund, σχεδόν διπλάσιες από το επιτρεπόμενο όριο.

Τα λεγόμενα «evergreen» funds δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης και αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς επιτρέπουν στους επενδυτές να συμμετέχουν σε private equity, υποδομές και άλλα μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση για ρευστότητα φαίνεται ότι ασκεί πίεση ακόμη και σε μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων. Εκπρόσωπος της Partners Group ανέφερε ότι παρατηρείται γενικότερη αύξηση των αιτημάτων εξαγοράς από εύπορους ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την πλατφόρμα των evergreen funds της εταιρείας.

Η διοίκηση επέλεξε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό περιορισμού αναλήψεων προκειμένου να αποτρέψει την περαιτέρω επιτάχυνση των εκροών και να προστατεύσει τη σταθερότητα του χαρτοφυλακίου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης, οι οποίοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στο σημερινό περιβάλλον αβεβαιότητας, αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των συνολικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία στην συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη δεν συνιστά απαραίτητα συστημικό κίνδυνο, ωστόσο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των πιέσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ιδιωτικών επενδύσεων σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων, γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένων αναγκών ρευστότητας από πλευράς επενδυτών.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από την αγορά, καθώς οι περιορισμοί στις αναλήψεις θεωρούνται πάντα ένα ευαίσθητο ζήτημα για τα επενδυτικά κεφάλαια, ιδιαίτερα όταν αφορούν μεγάλα funds που απευθύνονται σε εύπορους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.