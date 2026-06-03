Σχεδιάστηκε για να μεταφέρει 1.000 ανθρώπους μακριά από τη Γη για πάντα. Ένα σκάφος-πόλη που θα ταξιδεύει επί 400 χρόνια προς ένα άλλο άστρο – Επιστημονική φαντασία ή το πρώτο σοβαρό σχέδιο διαφυγής της ανθρωπότητας; Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση, η γεωπολιτική αστάθεια και οι τεχνολογικές ανατροπές επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας, ένα σχέδιο έρχεται να […]