Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υγείας με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Άμεσα οφέλη:

  • Μέσα σε 20 λεπτά: μειώνεται η αρτηριακή πίεση και οι παλμοί της καρδιάς
  • Σε 24 ώρες: μειώνεται ο κίνδυνος εμφράγματος
  • Σε 48 ώρες: βελτιώνονται η όσφρηση και η γεύση
  • Σε 2–12 εβδομάδες: βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνευστική λειτουργία με μείωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων (βήχας, δύσπνοια)

Μακροπρόθεσμα οφέλη:

  • Μείωση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο έως και 50% μέσα στον πρώτο χρόνο
  • Σημαντική μείωση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα και άλλες μορφές καρκίνου
  • Μείωση του κινδύνου για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και επιβράδυνση της εξέλιξής της

Επιπλέον οφέλη:

  • Καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερη ενέργεια
  • Βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος και της στοματικής υγείας
  • Προστασία των γύρω από το παθητικό κάπνισμα
  • Οικονομικό όφελος από τη διακοπή αγοράς προϊόντων καπνού

Η διακοπή του καπνίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή διάρκειας καπνιστικής συνήθειας οδηγεί σε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και βελτίωση της συνολικής υγείας.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα