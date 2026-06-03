Η Κίνα απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί χρήσης καταναγκαστικής εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί το ζήτημα ως πρόσχημα για την επιβολή νέων εμπορικών περιορισμών και δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων στο Πεκίνο ότι «η λεγόμενη καταναγκαστική εργασία δεν υφίσταται στην Κίνα» και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εργαλειοποιούν το θέμα για πολιτικούς σκοπούς.

«Αντιτιθέμεθα στη χρήση του ζητήματος ως πρόσχημα για πολιτική χειραγώγηση και αντιστεκόμαστε συστηματικά στα μονομερή δασμολογικά μέτρα σε κάθε τους μορφή», τόνισε η Μάο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι οικονομικές και εμπορικές διαφορές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων, στη βάση της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαιότητας.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προτείνει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες, ύστερα από έρευνα σχετικά με προϊόντα που φέρονται να έχουν παραχθεί με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που εξετάζονται, προϊόντα προερχόμενα από την Κίνα αλλά και άλλες χώρες θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με πρόσθετο δασμό ύψους 12,5%.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί να αναζωπυρώσει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία οι δύο πλευρές επιχείρησαν να σταθεροποιήσουν τις διμερείς σχέσεις και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέας εμπορικής αντιπαράθεσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση των καταναγκαστικών έργων και των αλυσίδων εφοδιασμού εξελίσσεται σε ένα ακόμη μέτωπο της ευρύτερης γεωοικονομικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, η οποία πλέον επεκτείνεται πέρα από το εμπόριο και αγγίζει ζητήματα τεχνολογίας, βιομηχανικής πολιτικής και στρατηγικής ασφάλειας.