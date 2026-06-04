Πολλά έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια για την επιστροφή του Lada Niva. Σήμερα, η φίρμα, η AvtoVAZ παρουσίασε τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση του Lada Niva Legend μοντέλο που κυκλοφορεί από το 1977! Σύμφωνα με τη φίρμα το γνώριμο στυλ του παραμένει ίδιο όμως έχει πιο σύγχρονα εξαρτήματα, με τις εξωτερικές αλλαγές να είναι μόνο στις νέες ζάντες 16 ιντσών και στη νέα μαύρη εισαγωγή αέρα στο καπό.

Ο μέχρι σήμερα κινητήρας των 1,7 λίτρων δεν μένει και θα μπει ένας νέος, 1,8 λίτρων και οκτώ βαλβίδων, ο οποίος προέρχεται από το Niva Travel. Η απόδοσή του ανέρχεται στους 90 ίππους και τα 153 Nm ροπής.