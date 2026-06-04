Η Κίνα προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης εισόδου στην επικράτειά της σε ομάδα νεοζηλανδών βουλευτών οι οποίοι συμμετείχαν σε επίσκεψη στην Ταϊβάν τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ουέλιγκτον.
Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Νέας Ζηλανδίας, ο Ουίνστον Πίτερς, δήλωσε «κατάπληκτος» για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, κι έδωσε εντολή να τεθεί το ζήτημα σε κινέζους διπλωμάτες, τόσο στο Πεκίνο όσο και στην Ουέλιγκτον.
- Ελληνική κτηματαγορά: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά των πολυτελών ακινήτων
- Καλαμάτα: Σήμερα η απολογία του γυναικοκτόνου – «Τέρμα από παιδί μου», ξεσπά ο πατέρας του
- Αλλάζουν όλα στα σχολεία: Τέλος το ζαμπόν, οι σοκολάτες και τα κρουασάν – Τι θα βρίσκουν τα παιδιά στο κυλικείο από το Σεπτέμβριο