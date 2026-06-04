Το σκίτσο του Αρκά αποτυπώνει με λιτό αλλά συγκλονιστικό τρόπο μια σκληρή πραγματικότητα: τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες που συνεχίζουν να συγκλονίζουν την κοινωνία μας.

«Κάθε φορά που δολοφονείται μια γυναίκα, σπάει το λεπτό επίχρισμα πολιτισμού και αποκαλύπτεται πόσο κοντά παραμένουμε στη βαρβαρότητα». Η φράση αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα σχόλιο για ένα έγκλημα· είναι μια υπενθύμιση ότι ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, η ισότητα και η ασφάλεια δεν είναι δεδομένα, αλλά κατακτήσεις που απαιτούν συνεχή εγρήγορση.

Η έμφυλη βία δεν αφορά μόνο τα θύματα και τις οικογένειές τους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Κάθε περιστατικό αποκαλύπτει τις παθογένειες που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω μας: τις ανισότητες, τα στερεότυπα, τη σιωπή και την ανοχή απέναντι σε συμπεριφορές που υποβαθμίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η πρόληψη και η έμπρακτη στήριξη των θυμάτων αποτελούν απαραίτητα βήματα για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται πραγματικά πολιτισμένη. Η καταδίκη της βίας δεν αρκεί μόνο στα λόγια· χρειάζεται συλλογική ευθύνη και δράση.

Το έργο αυτό του Αρκά λειτουργεί ως αφορμή για προβληματισμό, αλλά και ως κάλεσμα να μην συνηθίσουμε ποτέ την απώλεια, τη βία και τον φόβο. Γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία και κάθε κοινωνία κρίνεται από το πώς προστατεύει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της.

Το σκίτσο ανήκει στον Αρκά και χρησιμοποιείται με σκοπό τον σχολιασμό και την ανάδειξη του κοινωνικού μηνύματος που μεταφέρει.