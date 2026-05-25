Την ανηφόρα τράβηξαν και πάλι τα κρατικά «φέσια».

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες «φούσκωσαν» κατά 526 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025 φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 766 εκατ. ευρώ, τότε τα χρέη του Δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται στα 3,869 δισ. ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν στα 3,299 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας έτσι αύξηση 570 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες.

Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι την ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισ. ευρώ, όταν τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε 1,397 δισ. ευρώ.

Στο υπουργείο Οικονομικών «βλέπουν» τα κρατικά «φέσια» να αυξάνονται ξανά, παρά τις εντολές που έχουν δοθεί στους κρατικούς φορείς (νοσοκομεία, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) για άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και τις προειδοποιήσεις για δημοσίευση των στοιχείων όσων αποδεικνύονται ασυνεπείς στην αποπληρωμή οφειλών τους προς τους προμηθευτές τους.

Σε πόσους χρωστάει και πόσα το κράτος

Αναλυτικότερα, η ακτινογραφία με τα κρατικά φέσια δείχνει τα εξής:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές διαμορφώθηκαν σε 1,59 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, καταγράφοντας αύξηση κατά 193 εκατ. ευρώ σε σχέση τον Δεκέμβριο του 2025. Τα «φέσια» των νοσοκομείων από 344 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2019 πριν την πανδημία αυξήθηκαν στα 502 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, στα 606 εκατ. το Δεκέμβριο του 2021, στα 907 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2022, στο 1,319 δισ. ευρώ το 2023, στα 1,164 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, στα 1,397 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025 για να φτάσουν το Μάρτιο του 2026 στα 1,59 δισ. ευρώ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έφτασαν τον Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2026 με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

Μεγάλη αύξηση εμφανίζουν και τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , καθώς από 180 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025 έκαναν άλμα 266 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες και έφτασαν τα 446 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου . Από 165 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο έφτασαν τα 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Τα χρέη των υπουργείων ανέρχονται σε 199 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 70 εκατ. ευρώ είναι οφειλές προς ιδιώτες που έχει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 64 εκατ. ευρώ οι οφειλές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Τον Μάρτιο, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 766 εκατ. ευρώ από 722 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρου, με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 329 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 160 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών), ενώ οι λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών έφτασαν τα 168 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν από 343 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο σε 437 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.