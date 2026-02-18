Σε πτωτική τροχιά μπήκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες μετά τις εντολές και προειδοποιήσεις του υπουργείου Οικονομικών για «μαύρη λίστα» με τους μεγαλύτερους κακοπληρωτές του Δημοσίου, δηλαδή κυρίως τα κρατικά νοσοκομεία και δημοσίευση των στοιχείων των φορέων που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι τον Δεκέμβριο του 2025 τα κρατικά φέσια ανήλθαν σε 2,499 δις. ευρώ καταγράφοντας μείωση 517 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο του ίδιου έτους με τη μεγαλύτερη μείωση 286 εκατ. ευρώ να εμφανίζουν τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, η οποία οφείλεται στην επιτάχυνση των συμψηφισμών (claw back κ.λ.π.).

Μειωμένες είναι και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οποίες με την εκπνοή του 2025 διαμορφώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ από 766 εκατ. ευρώ που ήταν το Νοέμβριο. Συνολικά τα κρατικά φέσια μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν το Δεκέμβριο του 2025 σε 3,221 δις. ευρώ μειωμένα κατά 561 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο αλλά αυξημένα κατά 150 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2024.

Τα κρατικά φέσια

Η ακτινογραφία των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες δείχνει τα εξής:

1. Νοσοκομεία: Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,397 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό το οποίο είναι μικρότερο σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 1,683 δις. ευρώ. Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους ιδιώτες είναι αυξημένες κατά 233 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο του 2024.

2. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 587 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 2 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες σχετίζονται κυρίως με καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 1,531 δισ. ευρώ.

3. Δήμοι και Περιφέρειες: Οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο του 2025 και κατά 51 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

4. Νομικά Πρόσωπα: Μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ σημείωσαν μέσα σε ένα μήνα τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου τα οποία ανήλθαν σε 209 εκατ. ευρώ από 226 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο μέσα σε 12 μήνες «φούσκωσαν» κατά 25 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν σε 722 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2025 από 766 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Από το συνολικό ποσό:

– 336 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες. Από το ποσό αυτό 176 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογούμενους.

– 386 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.