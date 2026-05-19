Το πώς εξαπλώθηκε η έντονη οσμή το μεσημέρι της Τρίτης στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, διερευνά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές».

Ο μετεωρολόγος προσθέτει ότι «η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές #HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία».

Και προσθέτει: Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν.

Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι η μυρωδιά του υγραερίου πρωτοεμφανίστηκε στις 12:00 το μεσημέρι και είναι τόσο έντονη που ήδη εκκενώθηκαν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε εκκένωση σχολείων.

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από το πρωί της Τρίτης περίπου καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές πολιτών για τη χαρακτηριστική μυρωδιά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης επιβεβαίωσε πως στην περιοχή η ανεξήγητη οσμή είναι αισθητή από το πρωί και οι όμοροι δήμοι ήταν σε επικοινωνία.

Όπως τόνισε, οι δημοτικές αρχές ανέμεναν επίσημη ενημέρωση και οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για πιθανά μέτρα για την προστασία των πολιτών.

«Το σημαντικότερο είναι να ενημερωθούμε κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και κατά πόσον πρέπει κάθε πολίτης να λάβει κάποιο ατομικό μέτρο στην κατοικία του. Πολύς κόσμος έχει κινητοποιηθεί και έχει επικοινωνήσει από το πρωί. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία» συμπλήρωσε.

Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου και Γυμνάσιο σχολείο

Κάτοικος των νοτίων προαστίων περιγράφει πως αντιλήφθηκε την οσμή πριν από τις 12 π.μ., υπογραμμίζοντας ότι κατά διαστήματα το φαινόμενο επιστρέφει. Σύμφωνα με μαρτυρία, από την οσμή μία γυναίκα ανέφερε πως αισθάνθηκε ζάλη.

Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, ενώ με εντολή διευθυντή εκκενώθηκε και το 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης.

Άγνωστη προέλευση

Η οσμή φαίνεται πως ήταν εντονότερη στα νότια προάστια, με πληροφορίες από την Πυροσβεστική να αναφέρουν πως παρά τους ελέγχους δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι στιγμής να εντοπιστεί η προέλευσή της.

Σύμφωνα με συγκεντρωμένες αναφορές, η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη σε Γλυφάδα, Πειραιά, Δραπετσώνα, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Δάφνη, Άλιμο, Νέο Κόσμο και Φάληρο.

Σταδιακά, αυξήθηκαν και οι αναφορές από περιοχές του Κέντρου, αλλά και βορειότερα, από κατοίκους στο Γαλάτσι και το Νέο Ηράκλειο.

Ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «το ίδιο φαινόμενο είχε σημειωθεί πριν από έναν μήνα». «Εμείς πρέπει να απευθυνθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες για να πάρουμε μια απάντηση. Ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα μας δίνεται μια απάντηση», υπογράμμισε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο «το φαινόμενο να προέρχεται από τα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο».