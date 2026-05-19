Ξαφνική νεροποντή έπληξε το βράδυ της Τρίτης (19/05/2026) το κέντρο της Αθήνας, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και τουρίστες. Ο καιρός άλλαξε απότομα, με αποτέλεσμα να κάνουν ξανά την εμφάνισή τους ομπρέλες και αδιάβροχα στους δρόμους της πόλης.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η εικόνα της πρωτεύουσας θύμιζε «βαθύ φθινόπωρο». Πολλοί πεζοί αναζήτησαν καταφύγιο κάτω από στέγες ή στους σταθμούς του μετρό, ενώ η απότομη βροχή προκάλεσε μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και αύριο, Τετάρτη, με βροχές και πιθανές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πρόγνωση για την Τετάρτη

Στις πρώτες ώρες της ημέρας προβλέπονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα, φαινόμενα που θα υποχωρήσουν έως το ξημέρωμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι νεφώσεις θα αυξηθούν, κυρίως στα ηπειρωτικά, δίνοντας εκ νέου τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά.

Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι περιορισμένη λόγω υγρασίας και ομίχλης.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 28, στη Θεσσαλία από 9 έως 28, στην Ήπειρο από 9 έως 26 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 28 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί με ένταση 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη συνέχεια θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.