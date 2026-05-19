Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και οι μεταβολές στο παγκόσμιο status quo, βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αφίχθη στην κινεζική πρωτεύουσα το απόγευμα της Τρίτης.

Το γεγονός ότι ο Σι υποδέχεται μέσα σε μία εβδομάδα δύο ηγέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με δικές τους, φαινομενικά αδιέξοδες, συγκρούσεις δεν περνά απαρατήρητο από το Πεκίνο. Η κινεζική ηγεσία αξιοποιεί ιδίως τον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν για να προβάλει την Κίνα ως μια υπεύθυνη, εναλλακτική παγκόσμια δύναμη.

Στην κορυφή της ατζέντας των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς συνεργασίες σε τομείς όπως το εμπόριο, ο στρατός και η οικονομία, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Μόσχας – Πεκίνου.

Πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει επίσης επαφές με τον πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Λι Τσιάνγκ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πούτιν θα συμμετάσχει στα εγκαίνια διαχρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα ξεναγηθεί σε κοινή έκθεση TASS-Xinhua αφιερωμένη στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και θα συναντηθεί με τον νεαρό Κινέζο μηχανικό Πέι Πάι.

Ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντα

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης εξήραν τις «ακλόνητες σχέσεις» των δύο χωρών σε μια «ταραχώδη διεθνή συγκυρία». Η εφημερίδα Global Times χαρακτήρισε τις διαδοχικές επισκέψεις των Αμερικανού και Ρώσου ηγετών ως ένδειξη ότι η Κίνα «αναδεικνύεται ταχύτατα σε επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας».

Κατά τη συνάντηση Σι–Πούτιν αναμένεται να συζητηθούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της ασφάλειας. Οι δύο ηγέτες προγραμματίζουν να παρουσιάσουν κοινή διακήρυξη για την «καθιέρωση ενός πολυπολικού κόσμου» και ενός «νέου τύπου διεθνών σχέσεων», σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Για τον Πούτιν, οι πρόσφατες απώλειες του ρωσικού στρατού στον πόλεμο της Ουκρανίας ενδέχεται να προσδώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνάντηση. Οι κινεζικές αγορές ρωσικού πετρελαίου και οι εξαγωγές προϊόντων διπλής χρήσης έχουν αποδειχθεί κρίσιμες για τη ρωσική πολεμική προσπάθεια, καθιστώντας ωστόσο τη σχέση ολοένα πιο άνιση υπέρ της Κίνας.

Η Ρωσία αποτελεί ήδη τον κορυφαίο προμηθευτή αργού πετρελαίου της Κίνας, με το Πεκίνο να αγοράζει σε μειωμένες τιμές μετά τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ωθήσει το Πεκίνο να στηριχθεί ακόμη περισσότερο στη ρωσική ενέργεια.

Η διάσταση του Ιράν

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί και ο αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia 2, έργο που προωθήθηκε κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα. Παράλληλα, η σύγκρουση με το Ιράν αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα, ιδίως μετά την επίσκεψη του Τραμπ.

Κατά τη συνάντησή του με τον Σι, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδίωξε συνεννόηση σχετικά με το ιρανικό ζήτημα, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει ότι συμφώνησαν στην ανάγκη να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία διατηρούν στενές σχέσεις με το Ιράν και έχουν συμβάλει στην προστασία του από τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, ενώ η Ρωσία έχει παράσχει πληροφορίες για τις θέσεις αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν το Πεκίνο και η Μόσχα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια ειρηνευτική διαδικασία, με την Τεχεράνη να έχει εκφράσει ενδιαφέρον να αναλάβουν ρόλο εγγυητών ασφάλειας. Μια τέτοια εμπλοκή θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ, ωστόσο και οι δύο ηγέτες θα κινηθούν προσεκτικά, προστατεύοντας τα δικά τους συμφέροντα και φιλοδοξίες στη διεθνή σκηνή.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία και η Κίνα είναι στρατηγικοί εταίροι και έχουν συνάψει συμφωνία στρατηγική συμφωνία «χωρίς όρια». Αλλωστε σημερινό δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά σε κινεζικές βάσεις στην Κίνα πριν πολεμήσουν στο μέτωπο στην Ουκρανία.