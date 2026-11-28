Ο γιατρός αδυνατεί να επιστρέψει στην εργασία του από τότε που δηλητηρίασαν τα σκυλιά του, εκφράζοντας φόβους πως ο δράστης ενδέχεται να είναι ασθενής του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο γιατρός Αχιλλέας Μαυρόπουλος από το Ακρωτήρι της Σαντορίνης, μετά την φρικτή ενέργεια αγνώστου να εισβάλει στην κατοικία του και να δηλητηριάσει τα πέντε σκυλιά του, με αποτέλεσμα το ένα να χάσει τη ζωή του και τα υπόλοιπα τέσσερα να χρειαστούν κτηνιατρική περίθαλψη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, την ώρα που ο γιατρός απουσίαζε από το νησί, καθώς είχε μεταβεί εκτός Σαντορίνης για λόγους που αφορούσαν την υγεία της μητέρας του. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, άγνωστο άτομο μπήκε στην περιφραγμένη ιδιοκτησία του και έδωσε στα ζώα δηλητηριασμένη τροφή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Ήρα, ένα από τα πέντε σκυλιά του, δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση κτηνιάτρου. Ωστόσο, δύο εξακολουθούν να εμφανίζουν νευρολογικά συμπτώματα.

Μιλώντας το Σάββατο σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο Αχιλλέας Μαυρόπουλος περιέγραψε την περιπέτεια που βιώνει, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για την πορεία των ερευνών. Όπως ανέφερε, το περιστατικό καταγγέλθηκε αμέσως, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλές κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις του δράστη.

«Στην περιοχή έχει πάρα πολλές κάμερες. Κάποιοι ήθελαν, κάποιοι δεν ήθελαν να τις ανοίξουν. Έχω αρκετή στενοχώρια για να κάνω μόνος μου τον ντετέκτιβ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ψυχολογική επιβάρυνση από την απώλεια του σκύλου του και την περιπέτεια των υπόλοιπων τεσσάρων είναι τέτοια, όπως είπε, που αδυνατεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του και να λειτουργήσει κανονικά το ιατρείο του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Δεν έχω δύναμη να λειτουργήσω το ιατρείο μου, δεν έχω ψυχολογία, δεν έχω τη συγκέντρωση. Σε τελική ανάλυση, μπορεί να έρθει στο ιατρείο αυτός που σκότωσε τα σκυλιά μου και να μου λέει “γιατρέ, πονάω”», είπε, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο γιατρός υπογράμμισε ότι δεν είχε προσωπικές διαφορές με κάποιον, ενώ εξήγησε πως, παρότι δεν κατάγεται από τη Σαντορίνη, έχει πλέον δεθεί με τον τόπο και την τοπική κοινωνία.

«Είναι από τις σπάνιες φορές που χρειάστηκα εγώ βοήθεια της τοπικής κοινωνίας», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα να εντοπιστεί σύντομα ο υπεύθυνος.

«Ευελπιστώ να βρεθεί γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, μόνο στο ιατρείο μου δεν είμαι», κατέληξε.