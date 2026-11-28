Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να παρακολουθούσαν τα θύματα πριν από την ενέδρα, ενώ βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα που φέρεται να πέταξαν οι δράστες σε γκρεμό

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην παραλιακή οδό Costa Verde του Κάλιαο στο Περού, όταν οπλισμένοι δράστες σε τρία οχήματα έκλεισαν τον δρόμο σε μαύρο θωρακισμένο τζιπ, έριξαν πάνω από 30 σφαίρες και άρπαξαν βαλίτσες με άγνωστο περιεχόμενο που η αστυνομία ερευνά αν περιείχαν χρυσό.

A group of masked gunmen ambushed an Indian businessman in a GTA 6 highway robbery in Callao, Peru, opening fire on his vehicle and stealing bags reportedly containing gold. There’s always a surge in crime anytime GTA is released .. why ?! https://t.co/bSJGnpgyPx Διαφήμιση Διαφήμιση November 27, 2026



H ένοπλη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 06:30 το πρωί, στην ανηφόρα της λεωφόρου Santa Rosa, στην παραλιακή οδό Costa Verde, όπου εμπλέκονται δύο οχήματα. Σύμφωνα με το περουβιανό δίκτυο RPP, οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο μαύρο Jeep, βγήκαν οπλισμένοι και άνοιξαν πυρ, χτυπώντας ταυτόχρονα τις πόρτες και τα θωρακισμένα τζάμια με αντικείμενα για να τα παραβιάσουν.

Πάνω από 30 πυροβολισμοί και λεία στα χέρια των δραστών



Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε πλάνα στα οποία διακρίνονται οι ένοπλοι ληστές να κυκλώνουν το αυτοκίνητο και να πυροβολούν κατ’ επανάληψη, στρέφοντας τα όπλα ακόμη και προς το παρμπρίζ και τη θέση του συνοδηγού. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έπεσαν περισσότεροι από 30 πυροβολισμοί, με το θωρακισμένο όχημα να δέχεται πολλαπλά πλήγματα.

Αφού κατάφεραν να ανοίξουν τις πίσω πόρτες του θωρακισμένου οχήματος, οι δράστες άρπαξαν μια πράσινη βαλίτσα, δύο τσάντες και άλλα αντικείμενα από το εσωτερικό, με έναν από τους επιτιθέμενους να καταγράφεται σε βίντεο να απομακρύνεται τρέχοντας με μία από τις αποσκευές. Στο σημείο, ένας επιβάτης άλλου οχήματος ακινητοποιήθηκε από τους ενόπλους και υποχρεώθηκε να σηκώσει τα χέρια του, ενώ οδηγοί που εγκλωβίστηκαν πίσω από τα αυτοκίνητα των δραστών έκαναν όπισθεν για να σωθούν από τα πυρά.

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Έρευνες για τα κλοπιμαία

Οι αρχές ερευνούν τι μετέφεραν τα οχήματα που δέχθηκαν την επίθεση, καθώς διατυπώνονται εκτιμήσεις ότι ο στόχος μπορεί να ήταν χρυσός ή άλλα πολύτιμα μέταλλα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το πολύτιμο περιεχόμενο.

🔴 ¡Perú, tierra de nadie! ¿A qué nivel caímos? Así fue el asalto a mano armada en la Costa Verde, a la altura del puente Santa Rosa, distrito de La Perla (Callao) a plena luz del día. Ocho vehículos movilizados que dejaron dos heridos, el ciudadano de nacionalidad india Sanjay (o Vijay) Pagrani, de 29 años, y Mari Nataly Miranda Espinoza, de 35 años. El móvil sería el robo de lingotes de oro. Gobierno y su PNP burlados. ¿Y el estado de emergencia? ¿Y el plan cerco? Ni cámaras de seguridad ni patrullaje policial (si es que existe) o de las FF. AA. alertados por el largo tiroteo. Διαφήμιση November 27, 2026

Ο επικεφαλής της αστυνομικής περιφέρειας του Κάλιαο, στρατηγός Όλγερ Μπεναβίδες Πόνσε δε Λεόν, γνωστοποίησε ότι κατά τις έρευνες βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα που φέρεται να πέταξαν οι δράστες σε γκρεμό κατά τη διαφυγή τους, τα οποία θα εξεταστούν για την ταυτοποίησή τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τα βίντεο υπάρχουν ενδείξεις πως οι επιβαίνοντες στα οχήματα ενδέχεται να παρακολουθούνταν πριν από την ενέδρα, ενώ ένα από τα οχήματα των δραστών φέρεται να είχε καταγραφές ή εκκρεμότητες στις αστυνομικές βάσεις δεδομένων.

Η αστυνομία αναζητά τους επιβαίνοντες στα οχήματα που δέχθηκαν την επίθεση και ελέγχει νοσοκομεία και κλινικές της περιοχής για τυχόν τραυματίες.