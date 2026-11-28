Από την ηλικία των μόλις οκτώ ετών φέρεται να ξεκίνησε ο εφιάλτης της 15χρονης. Οι επτά συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και οι γονείς της, ξετυλίγουν το κουβάρι μιας τραγικής ιστορίας θεσμικής ολιγωρίας, καθώς η κραυγή αγωνίας της έφηβης – που φέρεται να εκλιπαρούσε τις αρχές «πάρτε με από αυτό το σπίτι» – έβρισκε τοίχο εδώ και χρόνια.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης σε χωριό του Αγρινίου, με την υπεράσπιση του πατέρα να προαναγγέλλει αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος του, θα ζητηθεί να ελεγχθούν οι επικοινωνίες του εντολέα του, της μητέρας της ανήλικης και του 47χρονου, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Στόχος, σύμφωνα με την πλευρά του πατέρα, είναι να εξεταστούν τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των συγκεκριμένων προσώπων, ώστε να προκύψουν στοιχεία για το τι γνώριζε ο καθένας και ποια ήταν η σχέση του με όσα καταγγέλλει η 15χρονη.

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Ο πατέρας αρνείται ότι γνώριζε ή είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη σεξουαλική εκμετάλλευση της κόρης του. Η θέση αυτή, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να έχει καταθέσει η ανήλικη, σύμφωνα με την οποία η μητέρα της την οδηγούσε στα ραντεβού με τους άνδρες και ο πατέρας της γνώριζε τι συνέβαινε.

Ο ρόλος του 47χρονου και οι τουλάχιστον δέκα άνδρες

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, καθοριστική για να αποκαλυφθεί η υπόθεση ήταν η παρέμβαση ενός 47χρονου, ο οποίος παρότρυνε την ανήλικη να απευθυνθεί στην Αστυνομία. Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι γνώρισε το κορίτσι τον Αύγουστο του 2026 και πως εκείνο του εκμυστηρεύτηκε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και παραμέλησης. Κατά την περιγραφή του, είχε παρατηρήσει και ενδείξεις υποσιτισμού.

Η 15χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κατονομάσει τουλάχιστον δέκα άνδρες, οι οποίοι φέρεται να την κακοποιούσαν σε σπίτια όπου την οδηγούσε άνδρας της περιοχής. Η ανήλικη φέρεται επίσης να υπέδειξε στις Αρχές συγκεκριμένα σπίτια στα οποία καταγγέλλει ότι μεταφερόταν.

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Οι Αρχές διερευνούν την έκταση της υπόθεσης, αλλά και τον ρόλο κάθε προσώπου που έχει αναφερθεί από την 15χρονη.

«Δεν γνώριζα» υποστηρίζει ο πατέρας

Ο πατέρας της 15χρονης αρνείται ότι είχε γνώση των καταγγελλόμενων περιστατικών. Μιλώντας μέσα από το κρατητήριο, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και δήλωσε αθώος, λέγοντας πως έχει πέσει από τα σύννεφα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο παππούς της ανήλικης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από τις αποκαλύψεις. Όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγός του αγαπούσαν το παιδί, το επισκέπτονταν και το βοηθούσαν με τρόφιμα και χρήματα, χωρίς να έχουν αντιληφθεί τι φέρεται να συνέβαινε.

«Δεν γνώριζα τίποτα. Δεν μας έλεγε και τίποτα το παιδί όσο μεγάλωνε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να πιστέψει όσα καταγγέλλονται.

«Δεν ήξερα τίποτα, είμαι ράκος» – Ξεσπά η γιαγιά της 15χρονης

Η γιαγιά της 15χρονης υποστηρίζει ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της αγαπούσαν την εγγονή τους, τη φρόντιζαν και την επισκέπτονταν, χωρίς εκείνη να τους έχει μιλήσει ποτέ για την κακοποίηση που καταγγέλλει ότι υπέστη.

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«Δεν ήξερα, έχω πέσει από τα σύννεφα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, είμαι ράκος. Δεν μπορώ ούτε να φάω ούτε νερό να καταπιώ από τη στεναχώρια. Δεν γνώριζα τίποτα. Δεν μας έλεγε και τίποτα το παιδί όσο μεγάλωνε, να μας πει κάτι», ανέφερε αρχικά.

«Γιατί εμείς οι παππούδες εγώ και ο άντρας μου, το αγαπούσαμε το παιδάκι, πηγαίναμε και το βλέπαμε, τα δωράκια του, το φαγητό του, τα πάντα. Αλλά; Δεν μας είπε τίποτα το παιδάκι, να μας ανοιχτεί να μας πει κάτι. Δεν ξέρω, το είχανε φοβίσει; τι να σας πω!», πρόσθεσε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στον γιο της, υποστηρίζοντας ότι σε επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του δήλωσε πως δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο γιος της είχε φυλακιστεί στο παρελθόν έπειτα από περιστατικό βίας.

«Έχει κάνει φυλακή ο γιος μου. Πήγε στο σπίτι και φώναξε και επειδή φώναξε στις γυναίκες, πήγε σήκωσε χέρι στη Μ., τον έβαλε μέσα η αστυνομία για να μην το ξανακάνει αυτό το πράγμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε παραμείνει στη φυλακή για περίπου έναν χρόνο.

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«Πάρτε με από αυτό το σπίτι» – Ο εφιάλτης από την ηλικία των οκτώ ετών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη βρήκε το κουράγιο να μιλήσει σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης της και να ζητήσει να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. «Πάρτε με από αυτό το σπίτι», φέρεται να είπε, περιγράφοντας όσα υποστήριξε ότι βίωνε επί χρόνια.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η σεξουαλική εκμετάλλευση ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Οι γονείς της φέρονται να την εξέδιδαν σε άνδρες της περιοχής έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ. Η ίδια φέρεται να έχει περιγράψει ότι η μητέρα της την πήγαινε στα ραντεβού, ενώ υποστηρίζει πως ο πατέρας της γνώριζε τι συνέβαινε.

Η ανήλικη, που αρχικά δίσταζε να απευθυνθεί στην Αστυνομία λόγω φόβου, προχώρησε τελικά σε καταγγελία στις 22 Νοεμβρίου, έπειτα από την παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού» και την ψυχολογική υποστήριξη από ειδικό της γραμμής 1056.

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Το κορίτσι βρίσκεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στην Παιδιατρική Κλινική, όπου παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο.

Οι προειδοποιήσεις από το 2020 και η καταγγελία του 2024

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι υπήρχαν αναφορές για την κατάσταση της ανήλικης ήδη από το 2020, όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στις 23 Ιουλίου 2020 υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 27 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, ενώ στις 10 Αυγούστου ενημερώθηκε η Εισαγγελία με το συμπέρασμα «ουδέν μεμπτόν».

Το 2024 ακολούθησε νέα καταγγελία, αυτή τη φορά για σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026 υπήρξαν κλήσεις στη γραμμή SOS.

Οι αναφορές αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το αν οι αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησαν επαρκώς τις καταγγελίες και αν έγιναν εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του παιδιού.

Οι μαρτυρίες από το χωριό

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ένα ήσυχο και κλειστό παιδί, που κυκλοφορούσε συχνά μόνο του με το ποδήλατό του. Ορισμένοι ανέφεραν ότι είχαν παρατηρήσει πως η 15χρονη κυκλοφορούσε μόνη της ακόμη και αργά τη νύχτα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι συνέβαινε στο σπίτι της.

Μια οικογενειακή φίλη δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει τις καταγγελίες, περιγράφοντας τη μητέρα ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε το παιδί της. Άλλοι κάτοικοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι που να τους οδηγεί σε καταγγελία.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με το βάρος να πέφτει πλέον στις απολογίες των επτά κατηγορουμένων, στην αξιολόγηση των καταγγελιών της ανήλικης και στη διερεύνηση των επικοινωνιών και των σχέσεων μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι επτά κατηγορούμενοι και οι απολογίες της Κυριακής

Συνολικά επτά άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη: οι δύο γονείς της ανήλικης και πέντε ακόμη άνδρες. Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας από 45 έως 75 ετών, έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για μαστροπεία σε βάρος ανηλίκου, συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ανηλίκου. Ο πατέρας κατηγορείται για μαστροπεία σε βάρος ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ανηλίκου.

Η μητέρα φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των συναντήσεων, ενώ ο πατέρας αρνείται ότι γνώριζε τι συνέβαινε. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι ελέγχονται για πράξεις σε βάρος της ανήλικης.