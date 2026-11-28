Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το πρόστιμο των 100 ευρώ που επιβλήθηκε για ρύπανση του χώρου δεν πρόκειται να ακυρωθεί

Αντιμέτωπος με πρόστιμο 100 ευρώ βρέθηκε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής, επειδή ανάρτησε φωτογραφίες με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη αντιμετώπιση της προσπάθειάς τους να αναδείξουν τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου, εκπαιδευτικοί και γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Αχαρνών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί σε σχολικές μονάδες της περιοχής και να ζητήσουν συνάντηση με τη δημοτική αρχή.

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Καθώς το Δημαρχείο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, αποφάσισαν να αναρτήσουν στον χώρο φωτογραφίες που αποτύπωναν τα προβλήματα και τις ζημιές στα σχολικά κτίρια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κάνουν γνωστή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Ωστόσο, η παρέμβασή τους είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 100 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία, με την αιτιολογία της ρύπανσης του χώρου.

Όπως μεταδόθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ, η δημοτική αρχή συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά το οποίο ανακοινώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόστιμο δεν πρόκειται να ακυρωθεί.

Από την πλευρά του Δήμου, ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν είναι η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Όπως επισημάνθηκε, ο Δήμος Αχαρνών έχει στην ευθύνη του συνολικά 107 σχολεία, με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις να μην επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Το περιστατικό, πάντως, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την κατάσταση των σχολικών υποδομών και τις ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των φθορών και τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και προσωπικό.