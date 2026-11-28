Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ηράκλειο, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, με τις αστυνομικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της 30χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου κρίθηκε αναγκαία η παραμονή της και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

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Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πέρασαν χειροπέδες στην 30χρονη μητέρα του παιδιού, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 9χρονη κατανάλωσε αλκοόλ, καθώς και το πώς το ποτό βρέθηκε στην κατοχή της.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti.gr