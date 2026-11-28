Τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου τιμά σήμερα η Εκκλησία, ο οποίος οδηγήθηκε στον αποκεφαλισμό το 303 μετά Χριστόν λόγω της πίστης του

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου, καθώς η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον συγκεκριμένο άγιο.

Το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι το εξής:

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Ειρήναρχος



Άγιος Ειρήναρχος



Καταγόμενος από τη Σεβάστεια, ο Άγιος Ειρήναρχος έζησε κατά τη βασιλεία του Διοκλητιανού. Ανατράφηκε σε ειδωλολατρικό περιβάλλον, γεγονός που τον οδήγησε να τρέφει μάλλον απέχθεια για τους χριστιανούς, ενώ παράλληλα παρείχε υπηρεσίες στους διώκτες τους κατά τη διάρκεια των διωγμών. Ωστόσο, η διαρκής επαφή του με τους μάρτυρες του Χριστού αποτέλεσε την αφορμή για τη σταδιακή πνευματική του αφύπνιση.

Έβλεπε τους ηρωικούς μάρτυρες πράους αλλά ταυτόχρονα δυνατούς και ακλόνητους εις την πίστη τους τις γυναίκες να υπομένουν τα φρικτά βασανιστήρια με καρτερικότητα και αυταπάρνηση και τους θαύμαζε για το μεγαλείο τους.

Η βαθμιαία αυτή μεταβολή στην ψυχή του Ειρηνάρχου κατέληξε στην ομολογία του στο Χριστό, την ώρα που επτά χριστιανές γυναίκες υπέμεναν καρτερικότατα για την πίστη τους, όλες τις τιμωρίες και τα μαρτύρια. Η ομολογία αυτή του στοίχισε το θάνατο, τον οποίο βρήκε δια αποκεφαλισμού και τον οποίο υπέστη με πλήρη αγαλλίαση το 303 μ.Χ.