Η Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα τον Άγιο Μερκούριο τον Μεγαλομάρτυρα, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση αποκεφαλίστηκε στην Καισάρεια περίπου το 250 μετά Χριστόν

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, την Αγία Αικατερίνη τη Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφο, μια προσωπικότητα που στην εκκλησιαστική παράδοση ταυτίζεται με τον συνδυασμό της πίστης και της πνευματικής καλλιέργειας. Παράλληλα, τελείται η Απόδοση της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ολοκληρώνοντας τον λειτουργικό κύκλο που ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου.

Η Πάνσοφος της Αλεξάνδρειας

Κατά την παράδοση, η Αγία Αικατερίνη έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Προερχόμενη από αριστοκρατικό περιβάλλον, έλαβε ευρεία μόρφωση, μελετώντας φιλοσοφία και ρητορική. Η ευφυΐα της οδήγησε στην απόδοση του τίτλου «Πάνσοφος». Σύμφωνα με τον συναξαριακό της βίο, αμφισβήτησε τη λατρεία των ειδώλων ενώπιον του αυτοκράτορα, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

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Όταν ο αυτοκράτορας κάλεσε ρήτορες για να την αντικρούσουν, εκείνη φέρεται να τους έπεισε για την ορθότητα του Χριστιανισμού, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να οδηγηθούν στο μαρτύριο. Η Αγία, αφού φυλακίστηκε και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Στη χριστιανική τέχνη απεικονίζεται με τον τροχό του μαρτυρίου, το ξίφος και το βιβλίο. Σημειώνεται πως οι λεπτομέρειες αυτές προέρχονται από μεταγενέστερες διηγήσεις και δεν επιβεβαιώνονται πλήρως από ανεξάρτητες πηγές.

Προστάτιδα των γραμμάτων και το Σινά

Λόγω της παιδείας της, η Αγία Αικατερίνη θεωρείται προστάτιδα των μαθητών, των φοιτητών και των ανθρώπων των γραμμάτων. Η μνήμη της συνδέεται άμεσα με την Ιερά Μονή στο Όρος Σινά, η οποία ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα επί Ιουστινιανού. Η Μονή, που περιλαμβάνεται από το 2002 στον κατάλογο της UNESCO, φυλάσσει σημαντικά χειρόγραφα και εικόνες. Σήμερα, η Αγία τιμάται ιδιαίτερα στην Κατερίνη, όπου αποτελεί την πολιούχο της πόλης.

Άλλες εορτές της ημέρας

Η Εκκλησία τιμά επίσης τον Άγιο Μερκούριο τον Μεγαλομάρτυρα, αξιωματικό του ρωμαϊκού στρατού κατά τον 3ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα επί Δεκίου και αποκεφαλίστηκε στην Καισάρεια περίπου το 250 μ.Χ. Επιπλέον, εορτάζουν ο Όσιος Πέτρος ο Ησυχαστής, οι 150 Ρήτορες Μάρτυρες και η Αγία Βασίλισσα η Μάρτυς.

Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι ονομάζονται Αικατερίνη, Κατερίνα, Καίτη, Κάτια, Κατίνα, καθώς και Μερκούριος, Μερκουρία.