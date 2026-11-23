Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV και την οποία η ίδια δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Την τουρκική στάση απέναντι στη Λιβύη και τις ενέργειες της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο καταδίκασε η Μαρίν Λεπέν, ασκώντας ευθεία κριτική στο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

«Παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα των άλλων, κάτι που είναι απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Γαλλίδα πολιτικός.

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Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV και την οποία η ίδια δημοσιοποίησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Je dénonce la façon dont la Turquie a agi avec la Libye : elle viole le droit de la mer et porte atteinte à l’intégrité territoriale des autres, c’est inacceptable. Nous devons aussi améliorer nos relations avec la Libye pour limiter l’immigration. https://t.co/X2cfE9Yc2L — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026

Στην ανάρτησή της, η Λεπέν ανέφερε: «Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί απέναντι στη Λιβύη: παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα των άλλων, κάτι που είναι απαράδεκτο. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τη Λιβύη για να περιορίσουμε τη μετανάστευση».

Η στήριξη στις θέσεις της Αιγύπτου

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Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο της Αιγύπτου στην περιφερειακή σταθερότητα, εκφράζοντας την επιθυμία να συναντηθεί σύντομα με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εφόσον αναλάβει την προεδρία της Γαλλίας.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η παρέμβαση της Λεπέν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονων διπλωματικών αντιδράσεων.

Στις 21 Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για την επικύρωση του μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΕ επανέλαβε ότι η συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αντιβαίνει στο Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες.

Τέλος, η ευρωπαϊκή αυτή θέση αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στις αντιδράσεις απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.