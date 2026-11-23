Η Εθνική Παίδων εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στη φάση των «32» του Μουντιάλ U17, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ήδη κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης, μετρώντας δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις του απέναντι στην Αίγυπτο και τον Παναμά.

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Ωστόσο, η διεξαγωγή όλων των αγώνων της Δευτέρας (23/11), που ολοκλήρωσαν τη δεύτερη αγωνιστική, έφερε και την οριστική επιβεβαίωση της παρουσίας της Ελλάδας στην επόμενη φάση.

Έτσι, η ομάδα του ελληνικού συγκροτήματος μπορεί πλέον να στρέψει την προσοχή της στη συνέχεια της διοργάνωσης, έχοντας πετύχει τον πρώτο της στόχο στη φάση των ομίλων.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Η Εθνική Ομάδα εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17, καθώς τα αποτελέσματα της Δευτέρας 23/11 διασφάλισαν ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Μετά τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Αιγύπτου (2-1) και του Παναμά (2-1), η Εθνική U17 έφτασε τους 6 βαθμούς στον 1ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των νοκ άουτ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με το Κατάρ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (16:30 ώρα Ελλάδας), με στόχο να ολοκληρώσει στην κορυφή του ομίλου την παρουσία της στη φάση των ομίλων και να συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο το ιστορικό της ταξίδι στο Μουντιάλ!».