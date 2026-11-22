Η Εθνική Παίδων επικράτησε με 2-1 του Παναμά, χάρη στο γκολ του Παπασαραφιανού στο 90+5', έκανε το 2/2 στο Μουντιάλ U17 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα νοκ άουτ.

Η Εθνική Παίδων επικράτησε με 2-1 του Παναμά, χάρη στο γκολ του Παπασαραφιανού στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ U17 και εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε προηγηθεί στο σκορ με τον Σιώζιο στο 39′, ωστόσο οι Παναμέζοι ισοφάρισαν στο 85′ και έβαλαν δύσκολα στην ελληνική ομάδα.

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Η απάντηση, όμως, ήρθε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, με την Ελλάδα να φτάνει τους έξι βαθμούς, μετά και τη νίκη με 2-1 επί της Αιγύπτου στην πρεμιέρα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική Παίδων ξεκίνησε δυναμικά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 7ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, όμως το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Η απόφαση παρέμεινε και μετά τον έλεγχο της φάσης.

Το προβάδισμα για την Ελλάδα ήρθε τελικά στο 39′. Ο Σιώζιος επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα άλλαξε πορεία μετά την κόντρα στον Λόπες και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Παναμάς προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, αλλά στο 41′ ο Μαδούρο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γείτονας απέκρουσε την προσπάθεια του Λόπες στο 48′, ενώ στο 65′ οι Έλληνες διεθνείς ζήτησαν πέναλτι, χωρίς να αλλάξει η απόφαση μετά την εξέταση της φάσης.

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Η Εθνική πλησίασε στο δεύτερο γκολ στο 72′, όταν ο Χαλδέζος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Απαρίσιο απομάκρυνε σε κόρνερ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Γείτονας πραγματοποίησε ακόμη μία σημαντική επέμβαση σε δυνατό σουτ του Λόπες.

Η πίεση του Παναμά απέφερε αποτέλεσμα στο 85ο λεπτό. Μετά από γύρισμα από τη δεξιά πλευρά, ο Λάβδας δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Λόπες εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, ισοφαρίζοντας με κεφαλιά σε 1-1.

Η τελευταία λέξη, ωστόσο, ανήκε στην Ελλάδα. Στο 90+5′, η Εθνική ξεκίνησε γρήγορη αντεπίθεση, ο Αργυρίου έβγαλε την τελική πάσα και ο Παπασαραφιανός ολοκλήρωσε τη φάση, διαμορφώνοντας το 2-1 και χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη.

Με το εισιτήριο για τη φάση των «32» ήδη εξασφαλισμένο, η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

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Γκολ: 39′ Σιώζιος, 85′ Λόπες, 95′ Παπασαραφιανός

Κίτρινες κάρτες: 7′ Μαρούγο, 45′ Ινστουράιν, 45′ Λόπες, 83′ Τσίγκας

Κόκκινες κάρτες: –

Ελλάδα (Παπαδάκης): Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος, Νέτο (46′ Παπαδάκης), Μπινιάρης, Κώστογλου (66′ Χαλδέζος), Σούβλατζης (66′ Αργυρίου), Νεμπής (82′ Παπασαραφιανός).

Παναμάς (Μπαλόι): Απαρίσιο, Ντομίνγκες, Μαρούγο, Ανταμς, Νόρτε (82′ Μάτος), Ινστουράιν (46′ Ασπρίγια), Μαδούρο (68′ Τουλ), Ε. Λόπες, Κιρός, Τσάλμερς (81′ Χενεράλ) και Μοράν (68′ Τζ. Λόπες).

Η βαθμολογία στον 1ο όμιλο

Ελλάδα 6 (4-2) Κατάρ 3 (2-0) Αίγυπτος 0 (1-2) Παναμάς 0 (1-4)

Το πρόγραμμα του 1ου ομίλου:

2η αγωνιστική Κυριακή 22/11

Ελλάδα – Παναμάς 2-1

Κατάρ – Αίγυπτος 17:00