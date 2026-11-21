Ο βασικός κατηγορούμενος και εκπαιδευτής του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να επαναφέρει τον κελευστή με ΚΑΡΠΑ μαζί με τον νοσηλευτή

Ο Αλέξανδρος Κετίκογλου, 21 ετών και κελευστής του Πολεμικού Ναυτικού από την Πρέβεζα, έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην πισίνα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Οι γονείς του έμαθαν ότι τον «πρόδωσε η καρδιά του, ωστόσο καταγγελίες αναφέρουν ότι ο νεαρός πέθανε μετά από ένα ανηλεές τιμωρητικό καψόνι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αρχικά, η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Ωστόσο, στη συνέχεια προέκυψαν σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

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Οι γονείς του Αλέξανδρου υποστηρίζουν πως ο γιος τους υπέστη ένα «ιδιαίτερα σκληρό, ανηλέες ατομικό καψόνι» από εκπαιδευτή, ενώ ήδη βρισκόταν σε κατάσταση εξάντλησης.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, η υπόθεση οδηγείται στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, με κατηγορούμενους να παραπέμπονται για πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του και την παραβίαση στρατιωτικών εντολών.

Η οικογένεια επιμένει ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και αποκαλύπτει συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση στο «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Πατέρας Κετίκογλου: «Όταν έφτασα, διαπίστωσα ότι το παιδί μου δεν ήταν πια στη ζωή»

Το «Τούνελ» βρέθηκε στον Σκαραμαγκά, στο σημείο της τραγωδίας, μαζί με τον πατέρα του Αλέξανδρου, ο οποίος περιέγραψε τη διαδρομή του γιου του μέχρι την επίλεκτη μονάδα των ΟΥΚ και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

«Δύο χρόνια πριν έγινε μια δολοφονία. Υπάρχουν έγκριτοι επιστήμονες πίσω από αυτό που λέω. Ο Αλέξανδρος υπηρετούσε εδώ στα ΟΥΚ, σε μια ιδιαίτερα σκληρή σχολή. Από την ηλικία των 16 ετών είχε αρχίσει να ασχολείται συστηματικά με τον αθλητισμό και κυρίως με την κολύμβηση, προκειμένου να καταφέρει να εισαχθεί σε στρατιωτική σχολή και στη συνέχεια να ακολουθήσει το σχολείο των Καταδρομέων».

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«Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια στις Πανελλαδικές, στην πρώτη του επιλογή, τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Για να το πετύχει, έπρεπε, εκτός από τις γραπτές εξετάσεις, να ανταποκριθεί και σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, καθώς και σε αθλητικές εξετάσεις. Μόλις αποφοίτησε, δήλωσε συμμετοχή για τα ΟΥΚ. Για να καταφέρει να ενταχθεί εκεί, έπρεπε να περάσει ακόμη πιο εξειδικευμένες δοκιμασίες, με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, που δεν είναι για όλους. Εκείνος, όμως, κατάφερε να ανταποκριθεί χωρίς δυσκολία», περιγράφει ο πατέρας του, Θεόφιλος Κετίκογλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιος του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, ήταν ικανοποιημένος με την πορεία του και είχε αποφοιτήσει από τη ΣΜΥΝ σε υψηλή θέση στην κατάταξη.

Το μοναδικό του όνειρο ήταν να ολοκληρώσει τη φοίτησή του και να ενταχθεί στα ΟΥΚ.

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«Στόχος του ήταν να φορέσει την πουλάδα των ΟΥΚ. Είναι η ανώτερη σχολή που έχει ο ελληνικός στρατός. Το όνειρό του εκπληρωνόταν, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου του 2024, όταν χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Εγώ βρισκόμουν στην Πρέβεζα και έμαθα τα νέα από τη σύζυγό μου, αφού την είχαν ενημερώσει από τον στρατό ότι ο Αλέξανδρος είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα. Με πήρε τηλέφωνο όταν είχα ήδη περάσει το Ρίο και μου είπε να κινηθώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, για να προλάβω να τον δω. Εκείνη τον είχε ήδη δει, αλλά δεν ήθελε να με πανικοβάλει. Όταν έφτασα, διαπίστωσα ότι το παιδί μου δεν ήταν πια στη ζωή», καταλήγει συγκλονισμένος.

«Μόνο νεκρός θα βγεις από εδώ μέσα»

«Έχω τρία αγόρια και ο Αλέξανδρος ήταν ο μικρότερος. Από τη στιγμή που χάθηκε, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια όλης της οικογένειάς μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Αναζητούμε το γιατί έφυγε το παιδί μας τόσο αναίτια, τόσο τραγικά και τόσο άδικα. Ο γιος μου δολοφονήθηκε μέσα από ένα ανηλεές καψόνι. Βγήκε νεκρός από την πισίνα και αυτό τα λέει όλα. Ο δικηγόρος μας μάς μετέφερε και τη φράση που φέρεται να ειπώθηκε: “Μόνο νεκρός θα βγεις από εδώ μέσα”. Ως μάνα, τι άλλο μπορώ να πω; Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο και τελικά το κάνει πράξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Η ίδια τονίζει πως αδυνατεί να κατανοήσει τη στάση και τη σκέψη του εκπαιδευτή, αλλά και τι ήταν αυτό που τον οδήγησε σε μια τέτοια συμπεριφορά.

«Ο Αλέξανδρος δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο πατέρας του 21χρονου κελευστή, Θεόφιλος Κετίκογλου, ο οποίος περιέγραψε όσα ακολούθησαν μετά το τραγικό περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο γιος του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Στο νοσοκομείο βρίσκονταν μαζί μας ο διοικητής του και η ψυχολόγος, οι οποίοι προσπαθούσαν με τον δικό τους τρόπο να μας βοηθήσουν. Τώρα, αν πραγματικά ήθελαν να μας βοηθήσουν ή να μας καθησυχάσουν, δεν ξέρω. Μας έλεγαν ότι ο Αλέξανδρος βούτηξε, δεν ανέβηκε ξανά στην επιφάνεια, ότι τον πρόδωσε η καρδιά του και πως υπήρχε κάποιο παθολογικό αίτιο. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ίσχυε. Γι’ αυτό και απευθυνθήκαμε αμέσως σε δικηγορικό γραφείο και ορίσαμε τεχνικούς συμβούλους, ώστε να διερευνήσουν την υπόθεση από τη δική μας πλευρά. Οι διαβεβαιώσεις τους επιβεβαίωσαν ότι ο Αλέξανδρος δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του».

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Όπως επισημαίνει ο κ. Θεόφιλος, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς σταμάτησε η καρδιά ενός νέου ανθρώπου που ήταν απολύτως υγιής. Ο γιος του είχε υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και είχε κριθεί κατάλληλος να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της σχολής.

«Ήταν ένα ατομικό, ήταν ένα ανηλεές ατομικό καψόνι από τον εκπαιδευτή του»

Ο πατέρας του άτυχου νέου κάνει λόγο για μια σκληρή και στοχευμένη μεταχείριση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αποδίδοντας ευθέως ευθύνες στον εκπαιδευτή του.

«Από όσα πληροφορηθήκαμε, κατά τη διάρκεια της άσκησης υπήρξε ένα ατομικό, ανηλεές καψόνι από τον εκπαιδευτή του. Δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, για μια άσκηση ή για ένα αντικείμενο που απλώς ξεπέρασε λίγο τον προβλεπόμενο χρόνο. Ούτε για κάτι που έγινε άθελα ή χωρίς να γίνει αντιληπτό. Γι’ αυτό και χρησιμοποιώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ήταν ένα ατομικό, ανηλεές καψόνι».

Ακόμη ένας εκπαιδευόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης

Παράλληλα, όπως δήλωσε στο «Τούνελ» ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος, στις 29 Απριλίου 2025 ένας ακόμη εκπαιδευόμενος Ανθυπολοχαγός του Στρατού Ξηράς έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης.

Τα δύο περιστατικά, με διαφορά έξι μηνών, προκαλούν έντονο προβληματισμό για τα όρια της σκληρής στρατιωτικής εκπαίδευσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται.

Δικηγόρος οικογένειας: «Δεν πνίγηκε ο Αλέξανδρος Κετίγογλου, δολοφονήθηκε»

Για δολοφονία εν ψυχρώ κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Κετίκογλου, που έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου 2024, κατά την διάρκεια εκπαίδευσης στην πισίνα της Σχολής στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά Αττικής.

Όπως τονίζει στην κάμερα του «Τούνελ», ο κ. Αναστάσιος Μακρής, για τον 21χρονο ήταν στόχος ζωής να μπει στα ΟΥΚ, όμως μια τυπική μέρα εκπαίδευσης κατέληξε σε τραγωδία από ένα καψόνι.

Η περιγραφή του για τις τελευταίες ώρες του άτυχου κελευστή στα χέρια του εκπαιδευτή του σοκάρει. Ο εφιάλτης για τον Αλέξανδρο ξεκίνησε όταν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη άσκηση στην πισίνα. Τα όσα ακολούθησαν κόβουν την ανάσα.

«Μπαίνει στην πισίνα με τον εκπαιδευτή του και εκείνος αρχίζει μια άσκηση με το όνομα ‘ναυαγοσωστικά’, που ουσιαστικά εννοούν το τιμωρητικό καψόνι, τις λεγόμενες πατητές», ανέφερε αρχικά.

Όπως καταγγέλλει, κανείς άλλος δεν είχε κάνει αυτή την άσκηση, εκτός από τον άτυχο Αλέξανδρο.

«Φαινόταν ότι ήταν τιμωρία, ότι ήταν αντίποινα στο ότι δεν είχε βγάλει στην προκειμένη περίπτωση συγκεκριμένη άσκηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε, όπως λέει, μια εναλλαγή στην άσκηση με βάρος στη ζώνη που ήταν διπλάσιο από αυτό που ισχυρίζονται ότι είχαν τοποθετήσει και «μετά έρχεται ο δεύτερος γύρος των δολοφονικών πατητών, που εκεί ο Αλέξανδρος πια καταλήγει στα χέρια του εκπαιδευτή του».

Αναφερόμενος στις μαρτυρίες εκείνης της ημέρας επισημαίνει ότι «όσοι έβλεπαν αλλά ακόμη και εκείνοι που ήταν με γυρισμένη την πλάτη, άκουγαν μια μάχη μεταξύ του Αλέξανδρου και του εκπαιδευτή, προκείμενου να καταφέρει να επιβιώσει. Δεν πνίγηκε ο Αλέξανδρος Κετίγογλου, είναι δεδομένο ότι έφυγε από έμφραγμα το οποίο προκλήθηκε από τις συνθήκες που τον είχε υποβάλλει ο εκπαιδευτής του».

«Από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι ρωτούσε τον Αλέξανδρο ’εγκαταλείπεις;’ κι εκείνος δεν εγκατέλειπε. Ο κατηγορούμενος του είπε ‘μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα’», τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας ενώ, όπως λέει, «ένας εκπαιδευτής είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στον βασικό κατηγορούμενο αλλά εκείνος συνέχιζε».

Και άλλος εκπαιδευόμενος πήγε στο νοσοκομείο την ίδια μέρα με τον 21χρονο

Ένα σημαντικό τηλεφώνημα στο «Τούνελ» φέρνει νέα στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας που σημειώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2024, όταν ο 21χρονος Αλέξανδρος Κετίκογλου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.

Όπως είπε η Αγγελική Νικολούλη, συγγενής άλλου εκπαιδευόμενου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην ίδια άσκηση με τον 21χρονο, ανέφερε πως και εκείνος λιποθύμησε επίσης κατά τη διάρκεια των «πατητών» και μεταφέρθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο εκπαιδευόμενος δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ωστόσο παρέμεινε για κάποιες ώρες στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Μάλιστα, φέρεται να ενημερώθηκε εκεί για τον θάνατο του Αλέξανδρου, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Αρνείται τις κατηγορίες ο εκπαιδευτής του

Ο βασικός κατηγορούμενος και εκπαιδευτής του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Αρνείται δηλαδή ότι υπέβαλε τον νεαρό κελευστή σε τιμωρητική δοκιμασία.

«Τον έβγαλα και του έκανα ΚΑΡΠΑ μαζί με τον νοσηλευτή» είπε μεταξύ άλλων.

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Στο επίκεντρο των περιγραφών τους ο βασικός κατηγορούμενος εκπαιδευτής και η συμπεριφορά του απέναντι στον νεαρό καταδρομέα που δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς μια άσκηση.

«Ξεκίνησαν ‘ναυαγοσωστικά’ τα οποία είχαν τη μορφή τιμωρίας. Ακούγαμε να γίνεται μια ‘μάχη’ από την προσπάθεια του Κετίκογλου να εκτελέσει, με τον … σε ρόλο ενεργητικού ναυαγού να τον βυθίζει κάτω από την επιφάνεια, όπως γίνεται συνήθως, αλλά και τον κρατά εκεί πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο χρόνο των 2-3 λεπτών», λέει ένα εκπαιδευόμενος.

«Γινόταν ‘πάλη’ στα ναυαγοσωστικά. Δεν είχε ξανασυμβεί τέτοιο καψόνι με τόση ένταση και επιμονή λόγω ανεπαρκούς επίδοσης. Και σκεφτείτε δεν αξιολογούμασταν εκείνη την ημέρα. Ήταν προπόνηση», λέει ένα ακόμη.

«Ο Αλέξανδρος έχασε τις αισθήσεις του στα χέρια του … Ο τρόπος εκτέλεσής της άσκησης εκείνη την ημέρα ήταν πολύ πιεστικός τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε ένταση», προσθέτει ένας ακόμη.

Τα «βατράχια» των ΟΥΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφουν μια έντονη δοκιμασία που φέρεται να είχε ξεπεράσει κατά πολύ τη συνηθισμένα όρια. Εκείνο που έμεινε όμως για πάντα χαραγμένο στην ψυχή τους ήταν μία φράση του εκπαιδευτή τους προς τον άτυχο Αλέξανδρο.

«Του λέει ‘μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα’. Αυτό το είπε τόσο δυνατά ώστε το ακούσαμε κι άλλοι. Ο … ξεκίνησε ‘πατητές’ στον Αλέξανδρο».

Σύμφωνα με τις περιγραφές ο νεαρός καταδρομέας βρέθηκε σε κατάσταση εξάντλησης και πανικού. Και όμως, ο εκπαιδευτής του δεν σταμάτησε, συνέχισε απτόητος τις «πατητές».

«Ο εκπαιδευτής παρίστανε το ναυαγό που βρισκόταν σε ‘πανικό’ και έτσι του έκανε συνεχώς ‘πατητές’. Του φώναζε ‘με κοροϊδεύεις, θα σου δείξω εγώ πώς είναι να πνίγεσαι κανονικά’ και του έκανε ‘πατητές’».

«Ήταν υπερβολή και φαινόταν σαν να έχει γίνει προσωπικό θέμα για τον …. Η ένταση και η διάρκεια ήταν υπερβολική τόσο για τον Κετίκογλου, που ήταν εξουθενωμένος, όσο όμως και για οποιονδήποτε άλλον θα βρισκόταν στην θέση του, ακόμα κι αν ήταν σε εύρωστη φυσική κατάσταση. Ένταση σημαίνει σφιχτή λαβή και διάρκεια της δέσμευσης κάτω από το νερό, δύναμη και συχνότητα καταβύθισης», προσθέτει ένας ακόμη.

«Μου έκανε εντύπωση η διάρκεια των ‘ναυαγοσωστικών’. Ήταν σίγουρα πάνω από 15 λεπτά, ενώ συνήθως το γυμνάσιο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2-3 λεπτά».

«Είδα να κρατάει τον Κετίκογλου με ναυαγοσωστική λαβή. Είχε το κεφάλι του εκτός νερού αλλά του πετούσε νερό στο πρόσωπο, λέγοντας του να μην υποκρίνεται, ενώ ο Κετίκογλου δεν αντιδρούσε καθόλου, δείχνοντας να μην έχει τις αισθήσεις του».

Οι νουθεσίες των ανωτέρων

Ακόμη πιο σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από όσα περιγράφουν οι εκπαιδευόμενοι για τη στάση των ανωτέρων τους μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Κετίκογλου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, δέχθηκαν συστάσεις για το πώς έπρεπε να διαχειριστούν όσα είχαν ζήσει και τι θα έπρεπε να αναφέρουν στις ανακριτικές αρχές. Οι ίδιοι μεταφέρουν συγκεκριμένες φράσεις που τους απευθύνθηκαν μετά το τραγικό περιστατικό.

«Μας συστήθηκε να προσέξουμε τι θα πούμε προκειμένου να μην κατηγορηθούν άνθρωποι που δεν φταίνε και να λάβουμε υπόψη μας ότι κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτο να γίνουν μιας και είναι στη φύση του αντικειμένου».

«Έπρεπε, μας είπαν, να προσέξουμε, επειδή ήμασταν ψυχολογικά φορτισμένοι, προκειμένου να μην εμπλακούν άνθρωποι που δεν φταίνε. Ο … μετά το συμβάν, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, απευθύνθηκε σε μας λέγοντας ‘είδατε που σας τα έλεγα, όταν κάποιος έχει πρόβλημα πρέπει να το λέει, γιατί κάποια στιγμή θα του βγει κατά την εκπαίδευση’».

Οι εκδοχές των κατηγορουμένων και των αυτοπτών μαρτύρων για τον θάνατο του Αλέξανδρου Κετίκογλου απέχουν σημαντικά μεταξύ τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη εκπαιδευτική διαδικασία και ότι ο θάνατος επήλθε έπειτα από αιφνίδια κατάρρευση. Οι καταθέσεις όμως των αυτοπτών μαρτύρων περιγράφουν μια δοκιμασία με σαφή τιμωρητικό χαρακτήρα.