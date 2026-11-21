Δέκα οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παράνομα έχοντας παραβιάσει τις σφραγίσεις των δημοτικών Αρχών, ενώ τρεις από τις συλληφθείσες δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής

Επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. κατά της παράνομης λειτουργίας

Στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό θυμάτων γενετήσιας εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενήργησε ελέγχους σε οίκους ανοχής της Αθήνας το μεσημέρι της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026.

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Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «OUR RESCUE», η οποία διαθέτει εξειδίκευση στην προστασία και την αρωγή θυμάτων τέτοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Παραβίαση σφραγίδων και συλλήψεις

Κατά τις έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι δέκα οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παράνομα, έχοντας παραβιάσει σφραγίσεις που είχαν επιβληθεί από τις κατά τόπους δημοτικές Αρχές.

Συνολικά συνελήφθησαν 23 άτομα, εκ των οποίων 22 γυναίκες και ένας άνδρας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση σφραγίδων. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τις συλληφθείσες δεν διέθεταν τα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω χώροι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα βάσει αποφάσεων της αρμόδιας δημοτικής Αρχής. Κατά τον έλεγχο, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 895 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επανασφράγιση των οικημάτων.