Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στον πρώτο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21/11) μετά τον εντοπισμό πτώματος σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η σορός βρέθηκε στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου.

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Το πτώμα εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Στο σημείο, στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων, δίπλα στην πλατεία Αττικής, έσπευσε δύναμη του ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την πληροφορία του άστεγου, καθώς βρήκαν σορό σε προχωρημένη σήψη ή οστά ανθρώπου.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ενώ έχει σπεύσει ιατροδικαστής για αυτοψία προκειμένου να διαφανεί αν πρόκειται για οστά ή σορό. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εστιάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου.