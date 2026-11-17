Ο 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, φέρεται να εγκατέλειψε στη συνέχεια τη χώρα και να αναζητείται από τις Αρχές στη Γαλλία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, δεμένη χειροπόδαρα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Οι μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας, τις οποίες παρουσιάζει αποκλειστικά το «Live News», αποκαλύπτουν ύποπτες κινήσεις, έντονους θορύβους και μια έντονη δυσοσμία που είχαν γίνει αντιληπτά τις ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Οι περιγραφές των γειτόνων επιχειρούν να φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις του 20χρονου από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία και αναζητείται από τις Αρχές στη Γαλλία. Παράλληλα, οι μαρτυρίες δίνουν νέα διάσταση στο ερώτημα για το πότε μεταφέρθηκε η βαλίτσα από το διαμέρισμα όπου διέμενε η 24χρονη και ο φερόμενος ως δράστης.

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Οι ύποπτες κινήσεις και η δυσοσμία στην πολυκατοικία

Ένοικος της πολυκατοικίας περιγράφει ότι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου άκουγε μουσική από το διαμέρισμα, ενώ ο ένοικος φέρεται να έκανε εργασίες καθαριότητας. Την ίδια ώρα, μια περίεργη μυρωδιά είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή στους κοινόχρηστους χώρους.

«Το Σάββατο (7/11) είχε βάλει μουσική, τίναζε, τίναζε, έκανε καθαριότητα. Προφανώς είχε βάλει και την κοπέλα… Μου ερχόταν μια μυρωδιά. Ε, λέω κάποια γάτα θα έχει ψοφήσει από το ακάλυπτο. Δεν έδωσα σημασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως προσθέτει, η μυρωδιά επέστρεψε και την Κυριακή, χωρίς τότε να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβαινε.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία μιας άλλης ενοίκου, η κόρη της οποίας άκουσε το ασανσέρ να κινείται επανειλημμένα γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η ίδια παρατήρησε αργότερα ότι η δυσοσμία είχε γίνει ιδιαίτερα έντονη.

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«Η κόρη μου, επειδή φεύγει στη δουλειά της γύρω πέντε η ώρα κάθε μέρα, άκουσε κατά τις τέσσερις η ώρα το ασανσέρ, πήγαινε, ερχότανε πάνω κάτω», λέει.

Η κόρη της, επιστρέφοντας από την εκκλησία, της επισήμανε την έντονη μυρωδιά στο ασανσέρ, ενώ ένας φυσιοθεραπευτής που είχε επισκεφθεί το σπίτι της έκανε επίσης λόγο για δυσοσμία, περιγράφοντάς την σαν μυρωδιά νεκρού ποντικού.

Ο θόρυβος το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία ενοίκου για έντονη φασαρία που ακούστηκε από το διαμέρισμα στις 30 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε η 24χρονη.

Η γυναίκα περιγράφει δυνατούς χτύπους, μετακινήσεις αντικειμένων και έντονη κινητικότητα μέσα στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να ακούγονται φωνές.

«Εγώ είχα ακούσει την έντονη φασαρία, 30 του μήνα, 30 Οκτωβρίου, το βράδυ. Πολλή φασαρία. Όχι φωνές, όχι φωνές. Πέφτανε αντικείμενα, τρέχανε από πάνω», αναφέρει.

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Μάλιστα, ο γιος της φέρεται να της ζήτησε να μην ανέβει στο διαμέρισμα, παρά την ανησυχία που της είχε προκαλέσει ο θόρυβος.

Ο 20χρονος από τη Γουινέα, που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, φέρεται να εγκατέλειψε στη συνέχεια τη χώρα και να κατευθύνθηκε στη Γαλλία. Η σορός της Αραμάτα εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, σε μικρή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε.

Ένας ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας περιγράφει τον νεαρό ως έναν άνθρωπο που απέφευγε την οπτική επαφή με τους γείτονες.

«Τον βλέπαμε. Δεν με κοίταγε ποτέ στα μάτια όμως. Ποτέ. Έβαζε το κεφάλι του κάτω. Ε, δεν μου άρεσε η φάτσα του», λέει, προσθέτοντας ότι είχε δει την 24χρονη μόνο μία φορά, πριν από το καλοκαίρι.

«Δεν ξέρω γιατί μου είπε ψέματα» – Τι λέει ο άνδρας που δήλωνε αρραβωνιαστικός της

Στο μεταξύ, νέα ερωτήματα προκύπτουν και από τη μαρτυρία του άνδρα που δήλωνε αρραβωνιαστικός της Αραμάτα και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να επικοινώνησε μαζί της μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της.

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Μιλώντας στο «Live News», εμφανίζεται συντετριμμένος και ζητά να μάθει τι ακριβώς συνέβη στην 24χρονη.

«Δεν ξέρω γιατί μου είπε ψέματα. Ίσως δεν ήθελε να ξέρω ότι είναι σε άλλο σημείο, ενώ μου είπε ότι είναι στο Σύνταγμα. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Γιατί την σκότωσε, τι σχέση είχανε μεταξύ τους, τι του έκανε η Αραμάτα για να την σκοτώσει», αναφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο συγκεκριμένος άνδρας ήθελε να αρραβωνιαστεί την 24χρονη και είχε απευθυνθεί στην οικογένειά της. Ωστόσο, η Αραμάτα φέρεται να διατηρούσε σχέση με τον 20χρονο που βρίσκεται πλέον στη Γαλλία και αναζητείται από τις Αρχές.

Το διαμέρισμα όπου νοικιάζονταν ξεχωριστά τα δωμάτια

Νέες πληροφορίες έρχονται και για τις συνθήκες διαμονής στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος δεν ήταν ο μοναδικός ένοικος, καθώς τα δωμάτια του σπιτιού νοικιάζονταν ξεχωριστά σε διαφορετικά άτομα.

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Μία από τις γυναίκες που έμεναν στην πολυκατοικία αναφέρει ότι δεν γνώριζε πως στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμεναν και άλλοι άνθρωποι, καθώς πίστευε ότι ο νεαρός έμενε μόνος του.

«Αυτό το διαμέρισμα το έχει ένας Κινέζος. Και μου έλεγε: “Αλεξία, εσύ θες δωμάτιο”; “Ναι, διακόσια πενήντα”. “Εσύ, Κατερίνα, θες δωμάτιο”; “Ναι”, “διακόσια πενήντα”. Τα νοίκιαζαν τα δωμάτια. Δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι ο συγκεκριμένος μένει μόνος του απάνω», περιγράφει.

Η ίδια υποστηρίζει ότι υπήρχε έντονη ηχητική επικοινωνία ανάμεσα στο διαμέρισμα και τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς το σπίτι δεν διέθετε ηχομόνωση. Εκφράζει, παράλληλα, την εκτίμηση ότι οι υπόλοιποι ένοικοι μπορεί να φοβούνται να μιλήσουν για όσα γνωρίζουν.

Η οικογένεια της Αραμάτα ζητά να παραλάβει τη σορό της

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της 24χρονης στην Μπουρκίνα Φάσο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της νεαρής γυναίκας και ζητά να μπορέσει να παραλάβει τη σορό της, προκειμένου να την οδηγήσει στην τελευταία της κατοικία στην πατρίδα της.

Ο θείος της Αραμάτα περιγράφει τον ανείπωτο πόνο των συγγενών της, κάνοντας λόγο για μια γυναίκα που είχε όνειρα και ήθελε να στηρίξει την οικογένειά της.

«Η οικογένεια είναι τρομερά συντετριμμένη. Η μαμά της είναι απαρηγόρητη. Από την περασμένη Τρίτη μέχρι σήμερα, δεν σταματάει να κλαίει. Και η κόρη ήταν η μόνη της ελπίδα. Δεν έπινε αλκοόλ, δεν κάπνιζε. Ήταν πολύ ευσεβής άνθρωπος. Προσευχόταν πολύ και λάτρευε τον Θεό. Ο στόχος της για να βρίσκεται εκεί ήταν να φέρει στον κόσμο ένα παιδί για την οικογένειά της», λέει.

Συγκλονιστική είναι και η έκκληση της μητέρας της, η οποία ζητά να δει για τελευταία φορά την κόρη της και να μπορέσει να την αποχαιρετήσει με αξιοπρέπεια.

«Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω τη σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο, ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα, αν το θέλει ο Θεός», αναφέρει.

Οι μαρτυρίες των ενοίκων, οι ύποπτες κινήσεις στο ασανσέρ και η δυσοσμία που έγινε αντιληπτή στους κοινόχρηστους χώρους αποτελούν πλέον σημαντικά στοιχεία στην προσπάθεια των Αρχών να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της Αραμάτα. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ ο βασικός ύποπτος εξακολουθεί να αναζητείται στη Γαλλία.